余德丞與YouTuber拍片點評餐廳 疑似老闆揚言已報警及定必追究到底

前TVB力捧上位小生余德丞（Dickson），上月頭突然喺YouTube宣佈已離巢，與TVB結束8年賓主關係。余德丞回復自由身後，除咗為電台節目《口水多過浪花》擔任客席主持及亮相Now Sports節目《Football Party Room》之外，佢亦專注於網上平台發展。日前Dickson為YouTube「9BoThew 膠保廢」頻道拍攝一條關於香港最伏餐廳嘅試食影片，影片出街後唔少網民大讚好笑同佢哋好有火花，不過就引嚟疑似餐廳老闆留言，聲稱已經到警署備案、要告YouTube及3位主持，定必會追究到底。

余德丞早前為「9BoThew 膠保廢」頻道做客席主持，拍攝一條關於香港最伏餐廳嘅試食影片，佢哋挑戰咗兩間出名嘅伏餐廳，分別係連鎖拉麵店及港式平民扒房。到達拉麵店後，3人分別叫咗餃子、沾麵、炙燒豚肉拉麵及豬軟骨拉麵，並開始對菜式逐一品評，指拉麵嘅味道同喺屋企煮嘅即食麵好似，及沾麵味道太鹹等等。

之後佢哋就轉去港式平民扒房繼續食，3人分別叫咗黑椒牛扒意粉、牛肋骨意粉配牛肝菌汁及蒜蓉汁羊架意粉。餐廳店員遞上中式蕃茄薯仔牛肉湯，Dickson一副驚訝樣子後，三人開始試飲，指湯聞起嚟香，但味道淡，同埋牛肉有牛味，但好重羶味。之後，佢哋對當中一嚿滿佈黑色點點嘅牛肉感到好奇，阿Bo更戲稱係客人食剩嘅牛扒，再用返嚟煲湯，仲話係「Recycle牛肉湯」。

當主菜上枱後，佢哋首先試食黑椒牛扒，Dickson就話因為已經將預期降到最低，所以牛扒比想像中好，不過阿Bo同Matthew就食到揦晒口面，仲話「羶到有化學味」。之後，佢哋就輪到食牛肝菌汁牛肋骨，直指醬汁充滿化學及塑膠味，Dickson仲話：「呢個汁係黐X線」。最後，阿Bo同Matthew再試食埋羊架，並指「羊嘅羶味去到化學等級」。

影片出街後，唔少網民都留言大讚好好笑及主持好友火花，例如「你哋食完化學嘢 好有化學作用 好好笑 多啲合作」、「笑到傻左，你地3個一起真係好有火花」、「Dickson好正 呢集真係好好笑 請多d佢嚟做客席嘉賓啦」、「我支持你地拍片介紹,要與時並進,唔得就係唔得, Dickson真係開心咗,繼續努力」、「Dickson離巢後好好多！你哋好有火花，多啲合作呀！加油！」、「呢條片冇得輸, 由頭笑到尾XD」、「估唔到余德丞可以咁好笑」、「拍得好正！笑到斷氣！」及「估唔到Dickson 咁搞笑 恭喜離巢」等等，不過亦有部份網民認為佢哋為呃like去踩小店及有欠尊重。

另外，有網民發現一位自稱係餐廳老闆嘅人多次喺影片下留言聲稱已經到警署備案、要告YouTube及3位主持，例如「我是陳興濤。。。過幾天。。六月四日。。。會發出告票」、「聽其言，觀其行，，，聽聽片中男與女的對答，觀者自知，誰是有家教？有禮貌？誰昰無家教？誰是禽獸？很奇怪，今日收到不少網上推廣告的推介？點解呢？」、「過多幾天，端午過後，是六月四日，專揀此日，下午四點我會到深水埗警署 落案告YouTube.，及告這些KOL和之前那位西多士，我是很静心留言，我會落案告佢哋，不是單單為自己，更大成份是為我們多災多難的飲食業去告佢哋。。。。路漫漫長而修遠兮，吾將上下而求索，雖九死其未悔找一定以侵權，誹謗去立案，包括告埋YouTube..」及「各位，我是農塲餐廳老闆陳興濤，剛剛在20二O二二年六月四日。。星期六下午四時，在深水埗警署備了案，這是告YouTube 和這這個youtber的第一步。。。。下星期內，再有三步，完成在六月內行四步，，，上私隱專員公署提起訴，到小額錢價法庭提索償，再請律司出告票，告至再島的法院提索償。。。。我是記性很好的人，所以能夠在中五畢業時全校考第一，但我很謙卑，眼光夠遠，知道比較之前五屆全校考第一的師兄，我是考第尾，故，將獎狀塾茶杯，寫了我是考第尾，學識學歷不重要，學養才是要點，我還記得1989年6月1日是星期四，這樣好記性的人，一定對此事追究到底，借近日習主席的金句意思，堅持恆久去努力，是有意思，在今日告訴各位，我覺得天公對我極殘忍不公義，我對YouTube和片中幾名youtuber必定追究到底。」等等。

原文刊登於 Yahoo電影LOL，am730獲授權轉載