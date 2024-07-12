余德丞被誤會私約人妻DJ同事 發嚴正聲明急澄清 

余德丞（Dickson）自2022年離巢TVB後，轉戰商台做DJ兼YouTuber。靚仔又有家底的他，過往緋聞多多，傳過的女伴包括有陳瀅、蔡思貝、周秀娜等。近日，Dickson 在街上被拍到疑似偷食人妻DJ同事，昨日（11日）他在商台節目《口水多過浪花》即急急澄清。
Dickson跟DJ同事阿正（黃正宜）及Elsie（呂珮琳）向來老友，日前，他被偷拍到與人妻Elsie 孖住出街，更被指行為親暱，疑似手拖手過馬路，惹起一場大誤會。Elsie 在社交網笑著玩表示收到胞妹傳來的照片，並笑言胞妹都懷疑她出軌：「當你同男友人出街，連你細妹都以為你出軌嘅時候…how come you don't trust me!?!?」Elsie更tag埋Dickson，並留言：「一張非常奇怪的合照，但引起誤會實在太搞笑。」Dickson亦即轉發並tag了Elsie老公Agent L及阿正，並說：「#真係無拖手。」原來當日除了二人外，阿正亦在他們的後方，阿正更轉發帖文自嘲是「電燈膽」。
對於緋聞，Dickson昨日在電台節目急澄清，向來鬼馬的Do姐（鄭裕玲）即借吳若希金句搞笑抽水：「人哋老公會寫『你趷起條尾都知你想點』。」而Dickson亦立即還原整個畫面的來龍去脈， 他解釋謂：「當晚我同Elsie、阿正三個錄完音，跟住去攞車，等過馬路…好衰唔衰，我有180cm高，咁阿正生得矮又企我後面，所以我遮住咗佢得番四分一面，佢又戴帽戴口罩，冇人知嗰個係阿正！咁當時喺彌敦道有啲嘈，我應該係想聽Elsie講咩，所以哄埋啲，我哋係同事兼朋友，我絕對冇介入人哋婚事！」Dickson更坦言與老公Agent L是好友，二人早前才一起去德國欣賞歐國盃開幕。
其後，有傳媒以「疑偷食人妻同事」報道事件， 為免事件再度發酵，引起誤會，Dickson今早再以黑底白字發出嚴正聲明寫道：「本人明白娛樂報道難免使用誇張標題吸引讀者眼球，但並不代表可以指鹿為馬，誤導讀者！既然標題引用鄭裕玲小姐於商業電台『口水多過浪花』節目內對話，足以證明撰文者並非單純看圖說故事，而是已經收聽有關內容。」他續指：「本人已於7月11日的『口水多過浪花』節目內解釋事件來龍去脈，相信收聽後並不會存在“偷食人妻同事”的疑惑，所以該報道的標題絕對是失實及故意誣蔑。」 聲明中又指：「輿論的影響力相信大家都明白，而是次事件牽連到本人朋友，實在不可容忍。僅此希望傳媒工作者能謹守專業操守，為自己的文字負責，不要因為刷流量而影響他人及行業名聲。 最後多謝收聽口水多過浪花！#直斥其非 #謝絕標題黨」