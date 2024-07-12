余德丞被誤會私約人妻DJ同事 發嚴正聲明急澄清 

余德丞（Dickson）自2022年離巢TVB後，轉戰商台做DJ兼YouTuber。靚仔又有家底的他，過往緋聞多多，傳過的女伴包括有陳瀅、蔡思貝、周秀娜等。近日，Dickson 在街上被拍到疑似偷食人妻DJ同事，昨日（11日）他在商台節目《口水多過浪花》即急急澄清。

Dickson跟DJ同事阿正（黃正宜）及Elsie（呂珮琳）向來老友，日前，他被偷拍到與人妻Elsie 孖住出街，更被指行為親暱，疑似手拖手過馬路，惹起一場大誤會。Elsie 在社交網笑著玩表示收到胞妹傳來的照片，並笑言胞妹都懷疑她出軌：「當你同男友人出街，連你細妹都以為你出軌嘅時候…how come you don't trust me!?!?」Elsie更tag埋Dickson，並留言：「一張非常奇怪的合照，但引起誤會實在太搞笑。」Dickson亦即轉發並tag了Elsie老公Agent L及阿正，並說：「#真係無拖手。」原來當日除了二人外，阿正亦在他們的後方，阿正更轉發帖文自嘲是「電燈膽」。