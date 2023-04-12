余德丞遊日餐廳拍片又出事　4人嗌兩碗飯反斥店主燥底被轟失禮

余德丞（Dickson）離巢TVB後，除咗孖住黃正宜（阿正）主持ViuTV節目《姊妹們的國際市場》，更做埋商業電台DJ主持《口水多過浪花》及經營YouTube頻道。去年與「9BoThew 膠保廢」YouTuber拍片挑機「香港最伏餐廳」遭店主入稟索償，最後法官下令撤案。不過，近日余德丞與「9BoThew 膠保廢」到日本旅遊及拍片又再出事。

余德丞呢次係自2007年後再到日本旅遊，並會於YouTube頻道推出一連5集日本旅遊特輯介紹美食及新玩意，仲衝破心理障礙挑戰食馬肉、豬脷及昆蟲刺身等。不過，余德丞與「9BoThew 膠保廢」嘅言行就惹嚟網民批評，除咗賞櫻時影女，又對情侶之間嘅恩愛行為評頭品足，以及形容途人肩膀上嘅頭皮係「落雪」。而最受爭議嘅係，一行四人到秋葉原一間餐廳用膳拍片期間，佢哋仲不滿店主嘅態度，YouTube影片更以「老闆發火掟碗」為題。余德丞和其他主持介紹菜式期間，店主突上前詢問係咪食嘢，定單純只係拍片；余德丞感愕然，向店主表示會點菜，但之後就同其他主持講：「燥底喎佢好似。」當佢哋想叫嘢食時，店主行開咗，又傳來疑似有人扔碗嘅聲音，令一眾主持都表示認同店主燥底，最後叫咗兩碗魚生丼。佢哋用膳期間，表示啱啱唔小心影到店主，店主即刻睥住晒疑似不滿；及後更將鏡頭對準店主並放大。

被網民鬧「睇唔過眼」

雖然其中一名男主持阿保表示因為日本餐廳多數唔允許食客拍攝，所以明白點解店主咁嘅態度；而另一位主持Matthew就表示非常尊重和理解，但就直言只係自己唔鍾意：「其實電視機聲大過我哋講嘢聲啦，點解唔鬧部電視機呢？」 余德丞與「9BoThew 膠保廢」呢條片就惹唔少爭議，部分網民認為佢哋失禮同埋唔尊重日本文化：「你每個人叫一個飯再share冇問題，坐4人位叫得2個飯，人地未做少左2個人生意囉，咁都好意思話人地老闆態度差」、「自己唔尊重人文化，仲要西口西面，都可以算係最差示範」、「一直做咗你哋觀眾差唔多一年，會員都join埋，但係今次真係睇唔過眼」、「店主係大反應，但睇番始作俑者，同佢地之後嘅行為，都好失禮香港旅客」、「日本真係好注重肖像權，你地呢條片影到好多人冇bur真心唔得，佢地係影張相擺上推都要所有人頭打曬格，所以都建議你哋重新處理吓段片」等等。

不過，都有部分網民支持余德丞佢哋：「睇親你哋片都好好笑！加油」、「多謝你地的介紹，衝出香港，一度旅行一度拍片係辛苦，欣賞你地的努力，繼續加油」、「支持，繼續拍見到你哋就開心，啲人好無聊一定要咩都知架咩，啲香港人真係好鍾意教精人，大部份人都鍾意做專家，自己又唔學下日本人咁內斂」等等。事後，「9bothew 膠保廢」澄清片段係經店主許可先入內拍攝，但有網民就直言唔相信：「明知老細唔鍾意，都格硬繼續拍。高手」、「得到店長許可，我唔信」、「得到許可都仲可以令日本廚師未落單前已經發脾氣、態度差，你哋仲可以話唔關自己事，店主問得『唔食野』就知你哋點菜前行徑令佢覺得唔係入去食野同埋討厭」、「落order都講唔掂，就咪話得到店長許可拍攝喇」等等。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈