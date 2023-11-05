余德丞遊泰國買20塊芒果乾做手信遭嫌棄　Do姐：好似喺屋企食剩嘅

好多人去旅行除咗盡情吃喝玩樂之外，都會挑選手信送俾屋企人、朋友同埋同事，不過買手信絕對係一門學問，如果亂買嘅話，可能會引起尷尬同埋傷感情。近日余德丞（Dickson）去咗泰國旅行，之後佢就帶咗手信返公司，送俾電台節目《口水多過浪花》嘅同事，不過被人厭棄兼炮轟，鄭裕玲（DO姐）更直指係好差嘅手信。

《口水多過浪花》由DO姐、余迪偉、余德丞及傑朱擔任主持，喺星期一（30日）嗰集Dickson就被主持們厭棄兼炮轟，因為佢將芒果乾用密實袋重新包裝，送俾大家做手信，睇落好似係食淨嘅咁，搞到DO姐都忍唔住話：「好差呀啲手信，唔係一包完整，好似喺屋企食剩嘅，一陣真係要影相俾人睇！你以為好矜貴得嗰幾廿塊芒果乾，我就率先即刻食啦，甜到漏呀！難食呀！」

解釋話芒果乾真係好大包

Dickson就話首先要嗒真啲，之後就解釋話手信係喺機場好趕急買，而手信鋪頭有好多唔同嘅選擇，淨係芒果乾都有三款，而佢亦見到阿傑所講嘅芒果乾，不過佢就冇買到，因為呢款芒果乾真係太大包，之後DO姐就反駁佢話而家唔係每人都有手信，每人只係得一「pat」，兼直指佢冇心同唔知佢係咩意思。

Dickson就再繼續解釋話芒果乾真係好大包，同埋佢好大塊，大家下午茶未必可以太飽「梅下梅下」，所以佢就揀咗個容易食，細細條嘅芒果乾俾佢哋。之後佢再話其實佢自己有買其他手信，只係唔記得帶返嚟，並澄清話：「聽眾其實我唔係咁㗎！」