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娛樂
2023-11-05 15:45:24

余德丞遊泰國買20塊芒果乾做手信遭嫌棄　Do姐：好似喺屋企食剩嘅

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買手信都有學問？余德丞20塊芒果乾做泰國手信遭嫌棄 DO姐：好似喺屋企食剩嘅

好多人去旅行除咗盡情吃喝玩樂之外，都會挑選手信送俾屋企人、朋友同埋同事，不過買手信絕對係一門學問，如果亂買嘅話，可能會引起尷尬同埋傷感情。近日余德丞（Dickson）去咗泰國旅行，之後佢就帶咗手信返公司，送俾電台節目《口水多過浪花》嘅同事，不過被人厭棄兼炮轟，鄭裕玲（DO姐）更直指係好差嘅手信。

《口水多過浪花》由DO姐、余迪偉、余德丞及傑朱擔任主持，喺星期一（30日）嗰集Dickson就被主持們厭棄兼炮轟，因為佢將芒果乾用密實袋重新包裝，送俾大家做手信，睇落好似係食淨嘅咁，搞到DO姐都忍唔住話：「好差呀啲手信，唔係一包完整，好似喺屋企食剩嘅，一陣真係要影相俾人睇！你以為好矜貴得嗰幾廿塊芒果乾，我就率先即刻食啦，甜到漏呀！難食呀！」

解釋話芒果乾真係好大包

Dickson就話首先要嗒真啲，之後就解釋話手信係喺機場好趕急買，而手信鋪頭有好多唔同嘅選擇，淨係芒果乾都有三款，而佢亦見到阿傑所講嘅芒果乾，不過佢就冇買到，因為呢款芒果乾真係太大包，之後DO姐就反駁佢話而家唔係每人都有手信，每人只係得一「pat」，兼直指佢冇心同唔知佢係咩意思。

Dickson就再繼續解釋話芒果乾真係好大包，同埋佢好大塊，大家下午茶未必可以太飽「梅下梅下」，所以佢就揀咗個容易食，細細條嘅芒果乾俾佢哋。之後佢再話其實佢自己有買其他手信，只係唔記得帶返嚟，並澄清話：「聽眾其實我唔係咁㗎！」

喺同一日下午，《口水多過浪花》專頁就出PO，上載Dickson帶返公司嘅芒果乾相片，並留言話：「余德丞非常大方得體，去完泰國，買咗呢『小半包』芒果乾俾我哋口水多過浪花全體仝人。」唔少網民都紛紛留言取笑佢：「嘩！咁大包嘅，點食得晒呀」、「用心良苦，小食多知味！」、「咁唔怪之得俾人勁串啦」等等。

買手信差唔係第一次

喺隔日，余德丞真係帶咗豬肉乾俾大家食，而《口水多過浪花》專頁亦有上載相片，並寫上：「有人話要補鑊，好彩都幾好味！」一班網民就笑佢話：「香港都有得買啦」、「一人一包嗎？」、「仍然要些牙」、「應該買多幾包賠罪」等等。

原來余德丞買手信差唔係第一次，DO姐話Dickson試過去日本旅行，喺日本機場買咗個蛋糕返嚟做手信，當時大家都滿心歡喜，點知個蛋糕好難食，食咗半啖就同Dickson講唔好食兼指佢冇心，連咩嘢都食嘅余迪偉都唔食。

之後DO姐以為個蛋糕扔咗，不過一星期之後竟然出現喺佢櫃桶，搞到佢都打咗個突，仲話Dickson真係Top曬全部人，手信長期第一。之後阿傑補多槍話個蛋糕冇人食，就叫Dickson是但搵個地方擺，佢就擺咗喺DO姐度，好彩冇惹蟻。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

立冬習俗、吃甚麼及建議事項（am730製圖）

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