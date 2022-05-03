余德丞離開TVB效力商台 孖Do姐主持《口水多過浪花》

32歲TVB力捧小生余德丞（Dickson）前日（5月1日）凌晨突然宣布離巢，消息令外界大感意外，事隔一天， Dickson昨日立即有新Job，並在其YouTube頻道「余常生活」拍片，公開由起床到達目的地之過程，原來他昨日開始為商台節目《口水多過浪花》擔任客席主持，跟「Do姐」鄭裕玲及余迪偉等拍檔開咪，之後Dickson在IG貼出合照，多謝商台及Do姐等人，又稱十年前想做的一件事終於實現，他表示：「可能有人奇怪點解我會做DJ，實不相瞞，其實我喺2011年大學畢業時，我已經向商台求職，當時我申請商台一個職位空缺，係做PA（節目編導），但當年我犯咗個超級大嘅錯誤，Send email過去，我發現我串錯咗人哋個姓氏，人哋係郭先生Mr.Kwok，但我串錯Kowk，難怪冇回音，不過亦好好彩，多謝商台同Do姐，隔咗11年後我可以喺大氣電波開咪，我會繼續努力。」

Dickson日前自爆約滿TVB，結束8年賓主情，雖然獲TVB栽培，但他在2018年踢波因心律不正引致休克，立即送院搶救，當時有位自稱高人話余媽媽曾去跪求替兒子點燈續命，原來余德丞母子並不認識此人，但TVB卻不准Dickson作任何回應，要求他只答：「多謝關心，我沒有回應。」事件影響了其母並受到傷害，令Dickson一直耿耿於懷，成了他決定離開TVB的導火線。