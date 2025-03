鄭中基於去年突然發文表示與合作10年的經理人何慶湘終止合作,並指對方工作及道德操守有問題,其後,鄭中基又發文自爆有情緒問題而再度飲酒,待完成手頭上演唱會後,便會在太太余思敏陪同下到美國參與戒酒療程。而余思敏自去年8月貼出一張疑似酒店地氈相,引起網民無限聯想後一直深潛,直至近日鄭中基回歸幕前,她才開始活躍於社交網。

繼今年1月底余思敏突然更新社交網分享人生雋語金句後,昨日(13日)是余思敏的45歲生日,她在社交網轉發多張與友人慶生的合照,相中見她容光煥發、笑容燦爛,而其中一張相則是她與一對仔女慶祝的照片,她以兩個emoji為小朋友遮樣,但就不見鄭中基的身影,她寫道:「Happy Birthday to me, Start a new chapter.(祝自己生日快樂,開始新一頁)」。由於余思敏簡單的一句再次引起網民無限聯想,並猜測她是否與鄭中基感情有變,但亦有人表示可能是鄭中基完成戒酒療程,重返出發。不過,兩夫妻卻被發現已unfollow對方,懷疑感情生變,上月圈中更流傳兩人的離婚傳聞。