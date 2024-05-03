余慕蓮住護老院呻無得睇《中2》　提起李龍基話最頂唔順一樣嘢

今年86歲嘅余慕蓮(魚毛)，3年前因病留醫深切治療部，好在奇蹟康復，仲可以搬返屋企由外傭姐姐照顧日常起居飲食。早前有傳媒報道，魚毛因為外傭姐姐返印尼探親，喺吳麗珠安排下入住港島區一間護老院。
不過自住多年嘅余慕蓮似乎唔多習慣做「院友」，受訪時佢話因為院方要求佢夜晚要着尿片瞓覺，搞到好唔自在；院方雖然安排專人為女院友沖涼，但魚毛就唔太習慣；自住時余慕蓮得閒就落街睇戲做運動，但係住護老院要跟程序早睡早起，搞到魚毛想睇返《中年好聲音2》都冇辦法。住唔夠一個月，余慕蓮行唔安食唔落，佢話自己瘦到皮包骨，仲呻「就嚟死喇」。
借錢俾甘草住私院分3年收返
可能真係住到悶，余慕蓮同記者傾傾下爆埋圈中八卦，魚毛講起自己被網上報道老屈話佢住劏房兼借人錢，佢話自己借錢畀人就有，更大爆有位圈中資深藝人多年前因病入院，仲堅持住私家醫院，點知呢位藝人找唔到數，魚毛於是幫手碌住卡先。
殊不知呢位資深藝人要分3年，每個月還2千蚊先還得晒筆數俾余慕蓮。大家都想知當事人係邊個，魚毛透露對方縱壞個仔，去飲都會打包食物返屋企俾愛兒，而呢位小朋友已經20歲嘞，有冇頭緒？
余慕蓮又講起早前因為女友王青霞被捕而日日去收押所探望嘅李龍基，直呼頂唔順對方七字頭都染粉紅頭，又話基哥過去女友都好後生。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈