余慕蓮住護老院呻無得睇《中2》　提起李龍基話最頂唔順一樣嘢

今年86歲嘅余慕蓮(魚毛)，3年前因病留醫深切治療部，好在奇蹟康復，仲可以搬返屋企由外傭姐姐照顧日常起居飲食。早前有傳媒報道，魚毛因為外傭姐姐返印尼探親，喺吳麗珠安排下入住港島區一間護老院。

不過自住多年嘅余慕蓮似乎唔多習慣做「院友」，受訪時佢話因為院方要求佢夜晚要着尿片瞓覺，搞到好唔自在；院方雖然安排專人為女院友沖涼，但魚毛就唔太習慣；自住時余慕蓮得閒就落街睇戲做運動，但係住護老院要跟程序早睡早起，搞到魚毛想睇返《中年好聲音2》都冇辦法。住唔夠一個月，余慕蓮行唔安食唔落，佢話自己瘦到皮包骨，仲呻「就嚟死喇」。