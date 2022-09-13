余慕蓮童年不快樂寧獨身 最嬲與曹達華傳緋聞

余慕蓮早前現身港台節目《香江暖流》接受訪問。過去余慕蓮在不同影視作品中都是扮演配角，甚至一些不起眼的角色。她表示其演戲生涯曾當過一次主角，那是她跟從師傅陳有后在社區中心做的話劇。 她表示當年一心希望到社區中心學當裁縫，在好奇心驅使下，在中心的不同房間探頭張望，被正在教話劇的后叔看到，問她有否做話劇的經驗，又讓她讀了幾句劇本台詞。就這樣，她被選為《馴悍記》的女主角。後來，劇團以這套話劇參加社區比賽，結果最佳男主角是鄭創世(少秋)，余慕蓮的劇團則獲得亞軍。

兒時隨母親入片場 年少時的余慕蓮間中也會跟隨當演員的媽媽出入片場，像助手一樣，替媽媽挽着化妝箱。如果現場缺少宮女或是一些小角色，便由她頂替。她的第一套戲是《臨老入花叢》，飾演梁醒波的女兒。而真正讓觀眾認識余慕蓮的作品則是電視劇《七十三》，飾演賣魚勝的妹妹。 余慕蓮︰ 我不美麗 當時余慕蓮仍未跟電視台簽約。多年來，一提起余慕蓮，大家都會想到劇集入面的丑角。她豁達大方地說：「我不介意成為『御用丑角』，甚麼角色都需要人飾演。從前競選香港小姐，有一些不太出眾的，別人都會說那個幾多幾多號好像余慕蓮，但我無所謂。有人提起，總比無人提起好。例如馬戲團中，都一定會有小丑，但小朋友很喜歡小丑。我不美麗，又沒有後台，但仍要生活，自然會找到自己的角色。」

不滿 與 曹達華傳緋聞 余慕蓮鮮有緋聞，她表示因為自己「無膽闖情關」。她的童年不愉快，不希望有下一代。如果跟帥哥結婚，會怕他拈花惹草。愛情風險很高，如果嫁一個爛賭的，又會成為一個負擔。她亦不喜歡上契，但仍有很多關心她的朋友。例如好友米雪在她患病時，替她聘請了一位家傭。有一段時期，外間曾傳出余慕蓮與曹達華的緋聞。余慕蓮一直稱呼對方為Uncle，當年曹達華的太太打長途電話給她，指華叔會重新加入電視台，希望華叔與她互相照顧一下。其後兩人一起看首映，雖然沒有拖手，也沒親密行為，卻被報章說他們有緋聞，又稱余慕蓮為「他的最後一個女人」。她坦言當時真的很氣憤。