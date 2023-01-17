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娛樂
2023-01-17 22:18:13

余文樂個人品牌Madness傳結業 門市不再續約 網店月底停止營運

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余文樂的品牌Madness傳結業消息。

文樂於14年創立個人服裝品牌Madness，曾深受不少人士追捧，亦曾與不少知名品牌推出聯乘產品。然而，Madness多次捲入抄襲風波，加上余文樂近年的幕前演出不多，令品牌的知名度下降。近日，更傳出結業消息。

Madness天貓網上商店發出通和，稱將於本月28日終止營運，而大陸傳媒指Madness位於北京三里屯的實體店，租約亦快將到期，但不會續約。不過，品牌的官網仍如常運作，其社交平台亦於數日前有更新，未見有任何異樣。有大陸媒體以「Madness的黃金時代已經結束」，形容余文樂的品牌擬結束一事。

天貓商店月底不再營運。

昔日爭崩頭的場面不再。

設計質量皆劣

余文樂過去常以潮人自居，其品牌的風格以軍事風及運動為主。他在開立品牌時，更請來舒淇、林海峰和彭于等，示範他有份參與設計的服裝，風頭一時無倆，每當有新品推出時，更掀起搶購潮，甚至一度有炒價，不少人也是因為「余文樂」而去購買。然而，品牌的設計及質量一直為人詬病，自Madness傳出結業消息後，網民對這個品牌結束似乎絲亳不感到難過，甚至認為品牌走下坡是余文樂一手造成。

埋怨「出事」影響工作

早年余文樂在自家紀錄片《Inside Out》中分享創立品牌的經歷，因為自己貪靚，對打扮有要求，而萌生創立品牌的想法。他坦言想過放棄品牌，特別是當品牌「出事」之後。他所指的「出事」，便是指品牌捲入政治風波，他稱這些事影響到自己的演藝事業，並謂︰「那一次的出錯，真的是影響到我的演藝事業，你出錯了，我永遠是最前面的那個，也不會說MADNESS的員工出錯，只會說余文樂出錯。」

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