余文樂傳離婚現身上海被野生捕獲 42歲大細眼明顯cap帽示人

現年42歲的余文樂，出道以「型英帥靚正」於一身，加上識得著潮牌打扮，成功迷倒一眾少女。參演過《無間道II》、《無間道III終極無間》、《頭文字D 》的樂仔，在2017年與台灣女星王棠云結婚，婚後育有一子一女。
余文樂從型男變成潮爸。近年主力於內地及台灣發展。樂仔經常抽空陪家人享受家庭樂，更不時上載溫馨照片社交網站與網民分享。不過余文樂於2023年最後一日突然將IG清空，惹來外界揣測與老婆王棠云婚姻亮起紅燈，甚至有傳離婚。樂仔就解釋只係重新整理社交網站。
余文樂IG及小紅書落差大
近日余文樂被網民於上海街頭野生捕獲，並將其照片分享到社交網站小紅書。相片中嘅余文樂戴上深藍色cap帽，並以一身潮人打扮現身，余文樂笑樣牽強兼面容憔悴，令大部份網民都將重點放係佢顏值，紛紛留言指似足一個「老頭」，例如「這余文樂怎麼變老頭了，還是暴眼老頭」、「他怎麼老得這麼快。整個人都看起來都又鬆又腫」、「怎麼老的這麼厲害」。不過翻查其IG，近照看似與舊時差不多，IG與小紅書的相片落差極大。
有網民表示樂仔「大細眼好嚴重」、「完全認不出來」、「行過隔離唔認真望真係認唔出」、「怎麼突然這麼老了....」、「我的媽，老成這樣了」、「他現在真的成一個小老頭了」、「他現在搞的和小老頭一個，穿品也是很糟糕。」、「天啊 他都感覺有老人味兒了」、「樂叔這麼老了啊」等等。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈