余文樂傳離婚現身上海被野生捕獲 42歲大細眼明顯cap帽示人

現年42歲的余文樂，出道以「型英帥靚正」於一身，加上識得著潮牌打扮，成功迷倒一眾少女。參演過《無間道II》、《無間道III終極無間》、《頭文字D 》的樂仔，在2017年與台灣女星王棠云結婚，婚後育有一子一女。

余文樂從型男變成潮爸。近年主力於內地及台灣發展。樂仔經常抽空陪家人享受家庭樂，更不時上載溫馨照片社交網站與網民分享。不過余文樂於2023年最後一日突然將IG清空，惹來外界揣測與老婆王棠云婚姻亮起紅燈，甚至有傳離婚。樂仔就解釋只係重新整理社交網站。