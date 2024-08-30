余文樂嘴嘴4歲女兒再惹議　網民：這個不是小嬰兒

余文樂於2016年底與台灣「皮帶大王」千金王棠云公開認愛，翌年結婚，婚後育有余初見（Cody）及細女余初心（Celest），湊成一個「好」字，余文樂亦從型男變成顧家男。日前，余文樂於社交平台分享嘴對嘴錫錫「前世情人」余初心嘅照片，惹起網民熱議。

余文樂一向保護一對仔女，平日分享照片時會為佢哋加上黑超Emoji，從未曝光仔女正面照，除咗喺女兒余初心一歲生日時曾PO出正面照，不過當時仍故意唔對焦女兒嘅樣貌。

「幹嘛嘴對嘴啊」

日前，余文樂罕有大曬與4歲女兒嘅合照，並附上三個紅心Emoji；從照片所見，余文樂抱住女兒余初心，讓佢坐喺自己嘅大髀上，女兒又摸住爸爸塊面嘴對嘴錫錫，相當溫馨，而照片亦明顯見到余初心嘅側面。網民今次就無將焦點放於女兒樣貌之上，但就對余文樂錫錫女兒呢個行為有啲意見。

部分網民覺得余文樂唔應該同女兒嘴對嘴錫錫，又指見到呢個畫面覺得好不適：「幹嘛嘴對嘴啊」、「這種別了吧，太嚇人了」、「生理不適，再愛孩子我都不會嘴對嘴親，我都不知道是我不正常還是他們不正常了」、「這個不是小嬰兒，我感覺有點戀童癖的感覺」、「我們不會親小孩嘴巴，再喜歡也只親她臉」、「同一性別感覺還好，異性的話我反正不會親我3歲以上兒子的嘴巴」等等。