余文樂婚後被指「斷崖式衰老」似阿伯　近照剃白鬚又剷青「即刻後生晒」

余文樂現「火車軌」及白鬚被指似阿伯 近照曝光重拾年輕 網民驚嘆：他突然很老但他突然又不老了

42歲余文樂當年因帥氣外貌及型格打扮被封男神，歌影雙棲發展，更曾創立個人潮流服裝品牌；不過，自從2017年與王棠云結婚並育有一子一女之後，被指「斷崖式衰老」。

覺得有陣老人味

余文樂早前分別於上海及北海道二世古被網民野生捕獲，從網民PO出嘅照片所見，余文樂樣子極憔悴，額頭出現「火車軌」、盡現超深黑眼圈、大細眼、灰白鬍子等老態，唔少網民都感到驚嘆，留言表示男神不再，覺得余文樂睇起上嚟老咗好多，甚至覺得有陣老人味，如同一個阿伯，詢問余文樂發生過咩事。