余文樂婚後被指「斷崖式衰老」似阿伯　近照剃白鬚又剷青「即刻後生晒」

42歲余文樂當年因帥氣外貌及型格打扮被封男神，歌影雙棲發展，更曾創立個人潮流服裝品牌；不過，自從2017年與王棠云結婚並育有一子一女之後，被指「斷崖式衰老」。
覺得有陣老人味
余文樂早前分別於上海及北海道二世古被網民野生捕獲，從網民PO出嘅照片所見，余文樂樣子極憔悴，額頭出現「火車軌」、盡現超深黑眼圈、大細眼、灰白鬍子等老態，唔少網民都感到驚嘆，留言表示男神不再，覺得余文樂睇起上嚟老咗好多，甚至覺得有陣老人味，如同一個阿伯，詢問余文樂發生過咩事。
近日，余文樂返港又再被網民捕獲，該網民指自己於灣仔一間咖啡店遇到余文樂排前面買咖啡，余文樂亦友好地向佢展露微笑。網民表示由於怕打擾到余文樂，因此無要求合照，僅拍下余文樂放狗嘅照片分享至社交平台。
陳冠希比余文樂保養較好
照片中嘅余文樂身穿短袖T-Shirt，換上側邊剷青油頭新髮型，重點係剃掉白鬚及「火車軌」比之前無咁明顯，網民紛紛表示即刻後生晒：「之前留白頭髪睇落好老，而家有又梳個靚仔頭即刻後生晒」、「後生了突然又」、「他突然很老但他突然又不老了」等等。
另外，與余文樂同期出道嘅陳冠希嘅外貌亦經常成討論話題，陳冠希上周五（22日）出席ComplexCon香港音樂節，被網民影到與潮人藤原浩等人一同飲茶，只見有明顯眼袋，未有太大變化，比余文樂保養較好；有遊客於香港街頭撞到陳冠希，陳冠希亦與其握手及合照，相當友善。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈