余文樂爆古天樂不停拍戲有原因 吳彥祖減產：不想拍到孩子不認得自己

由余文樂監製的自家視頻《Inside Out》 第二季，第5集請來居於美國、現為職業賽車手的好友吳彥祖(Daniel)擔任嘉賓，Daniel駕駛保時捷乘載樂仔聚舊，暢談拍戲、家庭、事業等話題。兩人分享身為父親後，為了陪伴孩子成長，吳彥祖表示，「你賺了很多錢給他的未來，但這個時候不在他身邊，我會覺得後悔。」 古仔為責任繼續拍戲 樂仔則大爆古天樂不停拍戲，是為了對員工和電影圈的一份責任感。原來他曾問過古天樂為何賺這麼多錢，這麼累還不停下來？樂仔說：「古仔跟我說，『你以為我不想停嗎？你知道我一個月要發多少薪水給員工？如果我不做，他們就沒有工作。』這是他的責任感，他已經把員工當成家人，另一個責任是為了電影圈，他認為多拍一部戲就令大家有多些工作。」

從未合作拍戲 吳彥祖與樂仔相識廿多年，原來一直沒有合作拍戲。兩人雖是知心好友， 但上次見面已是3年前，Daniel駕駛由樂仔安排的PORSCHE 911 Carrera 4S高速行駛，現時為Tazio車隊賽車手的他，大派定心丸，「唔使驚，我是專業的。」樂仔看到老友樂在其中，不禁表示，「我們都是有相同的想法，我跟他已經拍戲很久，這時候他想賽車，他再不賽車他就沒有體力，及專注力去做他想做的事情。」 減產不想後悔 近年減產的吳彥祖表示，不是不想拍戲，只是想挑選適合的演出，他亦解釋現時定居美國，主要希望照顧患有老人痴呆症的父親。現在二人同是爸爸身份，吳彥祖說：「我們生孩子之後有很清楚目標，想做一個怎樣的爸爸，不想一直拍戲，而小朋友不認得自己，不是知道爸爸是一個怎樣的人，你賺了很多錢給他的未來，但這個時候不在他身邊，我會覺得後悔。」