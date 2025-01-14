余迪偉前度帶媽媽睇騷爆喊 化解家人隔閡最感動

余迪偉(Alton)於西九龍文化區自由空間大盒舉行一連四場的個人劇場騷《Fabulous Me》，日前(11日)圓滿落幕，余迪偉坦言終於放下心頭大石。回想4場演出，Alton收到不少回響，最感動是前度男友帶埋媽咪來看，事後對方媽媽的一席話，令他的前度感動爆喊，原來這場騷不只同路人有共鳴，也能溶化與家人之間的關係和隔膜。

笑中有淚 Alton完騷後分享感想，「演出之前，我一直都好擔心，以為自己handle唔到，亦覺得好似俾導演『坤』我落搭咁，依家感覺原來變成一個mini musical。」演出的內容，包含了他的成長經歷，有喜有悲，而他最大的得着，就是有不少觀眾和fans看完後給他的留言，他說︰「好多觀眾同fans睇完之後留言俾我，當中笑的、淚的，陪住我一齊共鳴，所有笑聲、喊聲都好值得，佢哋有所得着，呢一點係最令我感動。」

赤裸分享歧視經歷 Alton在劇情騷赤裸分享發現自己的性取向後的經歷，「其中一部份講我嘅成長時，面對自己嘅性取向，經歷過嘅一切事，例如被人歧視、欺凌等等。」其前度男友亦帶同媽媽來觀看尾場，感受尤深，事後Alton問他的前度，伯母看了覺得如何？對方竟然爆喊，他說︰「我問佢，媽媽睇完覺得點呀？佢話媽媽問佢一句，你成長過程有冇經歷過呢啲事？」前度獲家人諒解，令Alton好感動，深覺這場騷很值得。

音樂總監Chris Mak、結他及主唱李浩深、余迪偉、主唱Ashley Chui.齊齊謝幕。

《Fabulous Me》的導演Patrick於四場劇場騷後，再次感謝Alton信任，他希望借Alton自身故事，想表達：「就算好似迪偉咁堅強，表面上係一個八面玲瓏嘅公眾人物，其實都經歷咗好多自我懷疑，心理健康問題等等，而入場觀眾反應比我預期中好，我好安慰。」多謝入場觀眾的支持，同時多謝台前幕後團隊，各人的投入，令他甚為感動。