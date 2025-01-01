余迪偉坦蕩蕩分享感情世界 人要有rules先好玩

余迪偉將於2025年1月8日至11日舉行一人劇場《Fabulous Me》，今次劇場開宗明義要跟觀眾大談自己。余迪偉的故事究竟有幾吸引？單是他由拍拖對象是女性變男性，勇於表達自己的性向，曾因為職場欺凌敢於發聲，他的人生都是充滿戲劇性。今次開騷，由認識他多年的一位朋友為他操刀，誓要讓入場觀眾又哭又笑，但確保離場時大家有所感悟。

分享自己如何面對歧視抑鬱 余迪偉的感性來自其成長的經歷，由他小時候開始，已被人覺得是乸型而出言嘲諷，成長過程充斥著歧視及否認，當中的滋味並不好受，但他亦可以一一面對及承受。他說︰「我依家都幾做處事各樣都係八面玲瓏，都真係幾fabulous！」他拒絕像坊間常說要正能量，「我最憎一句說話係『開心過一日，唔開心又過一日，梗係開心過一日』，呢句真係好核突，我要講嘅正能量唔係要空口講白話。」他認為每個人所謂的「正能量」都不同，自己僅會提供一些方法讓大家如何面對自己的情緒、障礙、抑鬱，「係咪一定最好嘅方法，唔一定係，但係其中一個方法！」 既進步又退步 今次的一人劇場，他當然要為性小眾發聲，但他自覺現時社會發展在這些的議題上是既進步又退步。他說︰「年青一代唔覺受歧視，其實有冇諗過前人同你行過幾多路，令到你有呢個社會氣氛。我曾經做過AIDS Concern嘅director，我覺得嗰時嘅香港人係開放啲，其實進步同退步兩面都有，就要睇邊一部份。」他坦言社會氣氛似是開放了，但不少人因為其工作性質，不可以將自己的性向公開，只得收埋免被歧視。

戀愛方程式 余迪偉早在數月前跟另一半分手，他表示自己活到現在，比較著重另一半的成熟度及思想，但這兩樣東西跟年齡無關。他更搞笑說︰「我反而依家幼稚啲！」他現時希望未來的另一半要「grow together and grow together」，問到是否代表找個soulmates拍拖，他表示試過，但最後也是無奈分手。 唔好綁死自己 余迪偉表示父母生長於盲婚啞嫁的年代，來到現今是自由戀愛的世代，合則來不合則去，不用太過委員屈自己，要知道自己想要的是甚麼。他說︰「我30歲之後，全部都唔係玩玩下，靚仔靚身係bonus，如果你同佢瞓完之後，原來完全傾唔埋，咁one night stand算啦！依家戀愛係咁自由，如果嗰個人係唔啱嘅話，點解要同佢玩一個one on one嘅關係？如果係confirm得你係我伴侶，我就係想同你一齊走下去，如果唔係我唔好confirm。不如開啟open relatioship呢個模式，點解要綑死自己係一段關係？」