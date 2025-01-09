余迪偉開騷說「出櫃 」 男友自殺感觸落淚

現場以多個馬桶作為布景，余迪偉更打破慣例，於觀眾面前換衫。他以一襲拖尾裙擺，如孔雀開屏般揭開序幕。他由父母盲婚啞嫁說起，將童年和家人生活點滴，到初中入讀男校認識好友Partick Lee(李強監製)，再到外國留學、工作，認定自己的性取向等，將人生經歷赤裸裸與大家分享，當中更提到認識首位令他心動的男友人。

男友自殺

談到向朋友、家人表達自己出櫃時，他一度感觸落淚︰「有一晚全家人瞓咗，我搵老竇傾兩句，佢同我講你有男朋友帶佢返嚟食飯啦，講完佢就入咗房。我成個人呆咗，究竟佢一直都知，定係佢唔在意呢？原來佢靜靜地接受咗。」及後他提到拍拖一年後分手的男友Ben，因對方難於面對家人及朋友，怎料選擇了燒炭自殺，結束短暫的一生。

完騷後，余迪偉受訪談感受︰「今次分享好多自己嘅真實故事，面對呢啲故事係好辛苦，因為係真實嘅感受，做完首場感覺好似放下心頭大石。」談到數度感觸落淚，他說︰「已經好好啦，喊得嚟講到台詞，唱到歌，我綵排時仲喊得犀利，忍唔到。」他笑指為免自己爆喊，他以數地鐵站來分心緩和情緒。