現年30歲的余香凝(Jennifer)今日透過社交網親自報喜,表示重7.7磅B仔已順利出世,分享第二次做媽媽的心情及喜悅。

余香凝於前年5月23日誕下女兒Clare,今日她出Post貼出手抱B仔照片,又上載了一張一家四口手疊手的溫馨「全家福」,她寫道:「歡迎嚟到我哋呢個家,我哋每一位都好愛你,家姐仔覺得你好靚,以後佢會成日唱歌俾你聽,你成日都會聽到let it go同a whole new world。多謝你咁錫媽咪,成個懷孕期媽咪都好舒服,出世有7.7磅,又好多頭髮,叻仔!繼續飲多啲奶奶訓多啲!快高長大!」最後,余香凝亦有感謝醫生,並獲不少圈中好友留言恭喜。