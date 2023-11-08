熱門搜尋:
圍方 立冬 雙11 床蝨 社內相親 無制限探險隊 白日之下 流感 叱咤2023 區議會選舉2023 姜濤 MIRROR 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-11-08 14:47:57

余香凝不介意與女兒親子檔上陣 產後復工打排球手腫腳瘀

分享：
余香凝產後復工，幕前工作與家庭兩兼顧。

余香凝產後復工，幕前工作與家庭兩兼顧。

余香凝(Jennifer) 早前誕下第二胎，雖要照顧大女和幼子，近日已「復工」，宣傳主演的新片《白日之下》及謝票，幕前工作家庭兩邊走，Jennifer坦言細仔有母親幫手照顧，可放心工作，她強調︰「就算工作點都好，始終都係家庭行先，所以我盡量都會抽多啲時間陪小朋友多啲先，第二先係工作。」至於會否「親子檔」上陣工作，Jennifer直言︰「阿女好有表演慾，所以只要時間唔令佢太辛苦，唔影響學習，我覺得都可以俾佢玩下。」

余香凝產後復工拍廣告，演兩子女之母，與小演員喪跑喪玩攰到爆。 余香凝產後復工拍廣告，演兩子女之母，與小演員喪跑喪玩攰到爆。 余香凝產後復工拍廣告，演兩子女之母，與小演員喪跑喪玩攰到爆。

喪跑喪玩攰到爆

早前Jennifer便為地產發展商拍攝宣傳短片，演兩子女之母的她，穿梭草地、「波波池」等多個地方與小朋友一齊「放電」，她直言成為母親後更懂得與小朋友相處，她說︰「未生小朋友前，我同小朋友做戲係有少少唔知點樣去埋手，點同佢哋玩，依家我覺得係非常OK，雖然自己個女仲係好細，但至少我知道要喺佢哋嘅世界，接觸小朋友時候唔好當佢係一個小朋友，而係同輩，用朋友角度，咁樣就會更易走入到佢哋嘅世界。」回想與5歲小演員拍攝的畫面，Jennifer直言於腦海中亦幻想女兒長大後會是怎樣，不過她笑言是次拍攝攰到爆，她笑說︰「同小朋友玩係精神上嘅攰，你要投入佢哋嗰個世界，同埋你要燃點起佢哋嘅情緒，你都要好有energy同好hyper，所以拍咗一個上晝出嘅汗係多過做運動，所以平時湊小朋友係一種好好嘅運動。」

余香凝曾是排球校隊成員。 余香凝產後復工拍廣告。 余香凝產後復工，密密做Gym燒脂。

相隔十幾年再打排球：仲跳得起

Jennifer於宣傳片中付出的汗水比過往的廣告多好幾倍，除了與小演員拍攝外，她更要連續兩日去打排球、做gym及游水，不斷燃燒能量，她坦言做了兩個月的運動量，直言爽到爆︰「真係好攰，但攰得嚟又好爽，呢兩日做番曬兩個月嘅運動量。」曾是排球校隊的Jennifer相隔十多年再接觸排球，她直言相當興奮，笑指自己「仲跳得起」，球技未有生疏，不過她卻打到雙手「紅腫」，更因拍攝「瞓身」救波鏡頭令大腿瘀了一撻，她說︰「因為太耐冇打過排球，所以雙手就腫咗，隔咗兩日已經好咗好多，同埋拍好型去救波瞓落地下時，大脾位又瘀咗，但我唔覺辛苦，反而覺得好開心，好enjoy同好爽。」

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受