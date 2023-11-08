余香凝不介意與女兒親子檔上陣 產後復工打排球手腫腳瘀

余香凝(Jennifer) 早前誕下第二胎，雖要照顧大女和幼子，近日已「復工」，宣傳主演的新片《白日之下》及謝票，幕前工作家庭兩邊走，Jennifer坦言細仔有母親幫手照顧，可放心工作，她強調︰「就算工作點都好，始終都係家庭行先，所以我盡量都會抽多啲時間陪小朋友多啲先，第二先係工作。」至於會否「親子檔」上陣工作，Jennifer直言︰「阿女好有表演慾，所以只要時間唔令佢太辛苦，唔影響學習，我覺得都可以俾佢玩下。」

喪跑喪玩攰到爆 早前Jennifer便為地產發展商拍攝宣傳短片，演兩子女之母的她，穿梭草地、「波波池」等多個地方與小朋友一齊「放電」，她直言成為母親後更懂得與小朋友相處，她說︰「未生小朋友前，我同小朋友做戲係有少少唔知點樣去埋手，點同佢哋玩，依家我覺得係非常OK，雖然自己個女仲係好細，但至少我知道要喺佢哋嘅世界，接觸小朋友時候唔好當佢係一個小朋友，而係同輩，用朋友角度，咁樣就會更易走入到佢哋嘅世界。」回想與5歲小演員拍攝的畫面，Jennifer直言於腦海中亦幻想女兒長大後會是怎樣，不過她笑言是次拍攝攰到爆，她笑說︰「同小朋友玩係精神上嘅攰，你要投入佢哋嗰個世界，同埋你要燃點起佢哋嘅情緒，你都要好有energy同好hyper，所以拍咗一個上晝出嘅汗係多過做運動，所以平時湊小朋友係一種好好嘅運動。」