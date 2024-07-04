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娛樂
2024-07-04 16:45:51

余香凝撰文悼外婆：每次我望上天空 我都會想起我愛你

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Jennifer上載與外婆的合照，發文悼念。

Jennifer上載與外婆的合照，發文悼念。

余香凝(Jennifer)今日凌晨在社交平台撰文，以「婆婆 永遠懷念你」作悼念，並分享與外婆的合照。Jennifer在文中細訴兒時與外婆相處的點滴，她表示兩婆孫雖然語言不通，卻關係親密，最愛聽外婆談往事、說髒話，難忘為外婆收錢「按摩」。她表示雖然無法買大房子送給外婆，卻總算能讓外婆見證她結婚產子，最後她感激外婆一直以來的付出和愛護，寫道：「婆婆，謝謝你，也辛苦你了現在你可以平安的在天國裏每次我望上天空 我都會想起：我愛你。」

Jennifer在社交平台發文悼念離世的外婆。 Jennifer早前受訪表示，90歲的外婆已入住安老院。(資料圖片)

Jennifer早前接受本報訪問曾透露，《白日之下》提醒她珍惜與外婆相處的時間，她直言外婆已90歲，需要安老院，電影提醒她多探望外婆，別讓自己遺憾。雖然已有心理準備，但至親離世難免不捨，她分享雖然兩婆孫言語不通，外婆說四川話，她卻說廣東話，但仍會每天打電話問候外婆；到逐漸長大，第一句學的四川話是「我飽了」，她解釋，「因為你常常會煮很多很多菜、飯、湯叫我們吃自己卻不吃很懷念你煮的東西。」她表示最愛聽外婆重複地談往事和罵髒話，超真性情，很可愛，在她眼中，滿頭白髮又脫了牙的外婆，仍是最漂亮的婆婆。
 

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余香凝曾表示，《白日之下》提醒她珍惜與外婆相處的時間。 Jennifer表示雖未能買房子給外婆，但外婆能見證她結婚，總算還了心願。

外婆撐拐杖出席婚禮

從外婆口中，Jennifer得知自己從小就古靈精怪，愛唱歌跳舞，甚至頑皮地收 10蚊」為外婆按摩，她感觸分享，「我說過要買大房子給你 我做不到我說過要你看到我結婚生子 總算做到了謝謝你就算要撐着拐杖也不會缺席。謝謝你最後的時間也記掛著要煮雞蛋給我吃；謝謝你拿出所有餅乾糖果給我的女兒選；謝謝你對我們所有人一直以來的付出和愛護。」圈中不少好友包括廖子妤、梁雍婷、岑珈其、簡君晋導演、何爵天導演等，均有留言慰問。

 