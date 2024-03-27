余香凝自爆壓力大要出走 喜見《白日之下》有影響力

余香凝、陳浩民夫婦、溫碧霞、關楚耀、翁嘉穗、麥大力、簡淑儀等今日到尖沙咀出席活動。余香凝早前跟陳詩欣到上海旅行，盡情食喝玩樂，她表示只是短短2日的行程，但已經很掛住囡囡，因此不時跟她facetime，跟囡囡分享自己的日程。

余香凝自言想借今次旅行借下電，令自己身心放鬆才可繼續照顧女兒。她說︰「媽媽有時都好需要啲正能量，要充滿能量照顧佢。」她坦言能夠好好食一頓已很開心，不少人問她為何瘦得快，就是因為要照顧女兒，總是不能開懷大食。她表示今次旅行除了拍照，品嚐當地美食，做SPA及購物，但主要買BB衣服，並買了一隻玩具手錶給女兒。