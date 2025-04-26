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娛樂
2025-04-26 15:00:00

余香凝難忘首次試鏡緊張嘴震震 廖子妤開心有飯食

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One Cool Jam Cast與Jam Cast旗下逾20位藝人及模特兒出席聯乘活動。

One Cool Jam Cast與Jam Cast旗下逾20位藝人及模特兒出席聯乘活動。

余香凝、廖子妤、陳穎欣、林千渟、麥子樂、 徐頴堃等昨日(25)出席他們演藝經紀公司與服裝品牌聯成活動。公司逾20位藝人及模特兒均穿上聯乘系列服裝上陣，場面墟冚。

Super Girls難得合體，陳穎欣Yanny、吳嘉禧Cheronna及蔡明思Jessica。

由模特兒搖身成為女子組合Super Girls成員，繼而再成為獨當一面藝人的陳穎欣Yanny、蔡明思Jessica及吳嘉禧Cheronna直言加入公司已十多年，經歷大小不同時期與突破階段，跟同事關係仿如家人一樣，Yanny表示：「我加入公司超過10年，由一開始加入Jam Cast成為模特兒，之後又嘗試唱歌跳舞成為歌手，公司亦創立音樂品牌Jam Music，其後我再嘗試拍電影電視劇成為演員，我同公司一齊經歷唔同時期嘅突破階段，陪住大家一齊成長，而呢10年多一直有唔同新面孔加入，帶畀公司新能量，唯一冇變嘅係公司仍然好似一個大家庭，大家上下同心，溫馨有愛。希望之後公司每一個周年紀念，都係過得咁精彩。」

蔡明思Jessica則指：「一間公司要做26年真係好唔簡單，我喺呢度19年，感覺一齊成長，就好似由讀書到畢業出嚟社會搵第一份工咁，之後再由Super Girls到成為媽媽，有自己小朋友，同公司好似一家人，公司嘅事就關我事，公司26周年我都好興奮。」

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余香凝、廖子妤

至於由16歲便加盟Jam Cast的余香凝Jennifer，同樣在公司見證下成長，由少女變成媽媽，由模特兒變成演員，她祝願有更加多個10年，跟公司一同走她的人生路，而問到在公司的難忘點滴？Jennifer說：「 最難忘係當初casting嘅時候 16歲嘅我好緊張、咩都唔識，要有笑容咁影相都會笑到嘴都震埋 ；第一次入圍金像獎新人提名，after party醉後好感性咁感謝兩位經理人，講咗啲平時應該都唔會講嘅肉麻說話；另外就係上年同公司同事一齊去旅行，可以一齊相處四日三夜，好盡興！希望之後再一齊去旅行！」

來自馬來西亞的「過江龍」廖子妤Fish，透露她20多歲來港發展，這裡是她第一間簽的經理人公司直至現在，腦裡有不少零碎的窩心時間，她說：「記得啱啱嚟香港嘅時候，大家都好照顧我呢個外國人，公司同事一星期好幾日都同我及其他外國model食飯，返公司時，老闆們亦都會請我食午飯，當時我好窮，能慳一餐就已經非常開心。仲有係公司同事會因為我得獎而感動落淚，以及許多被照顧嘅時刻。我非常感謝Jam Cast，當初如果冇被簽呢間公司，我就冇辦法來到香港經歷呢一切！」
 

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