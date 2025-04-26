余香凝難忘首次試鏡緊張嘴震震 廖子妤開心有飯食

由模特兒搖身成為女子組合Super Girls成員，繼而再成為獨當一面藝人的陳穎欣Yanny、蔡明思Jessica及吳嘉禧Cheronna直言加入公司已十多年，經歷大小不同時期與突破階段，跟同事關係仿如家人一樣，Yanny表示：「我加入公司超過10年，由一開始加入Jam Cast成為模特兒，之後又嘗試唱歌跳舞成為歌手，公司亦創立音樂品牌Jam Music，其後我再嘗試拍電影電視劇成為演員，我同公司一齊經歷唔同時期嘅突破階段，陪住大家一齊成長，而呢10年多一直有唔同新面孔加入，帶畀公司新能量，唯一冇變嘅係公司仍然好似一個大家庭，大家上下同心，溫馨有愛。希望之後公司每一個周年紀念，都係過得咁精彩。」

蔡明思Jessica則指：「一間公司要做26年真係好唔簡單，我喺呢度19年，感覺一齊成長，就好似由讀書到畢業出嚟社會搵第一份工咁，之後再由Super Girls到成為媽媽，有自己小朋友，同公司好似一家人，公司嘅事就關我事，公司26周年我都好興奮。」