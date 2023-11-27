余香凝驚訝張震睇過自己作品 黃梓樂諗過無獎到台灣狂集郵

余香凝與黃梓樂(老闆仔)今日到銅鑼灣出席商場聖誕活動，二人以聖誕裝扮示人，他們表示雖然香港的聖誕沒有雪，但一樣很有聖誕氣氛。老闆仔搞笑表示很想要公仔作為聖誕禮物，更不忘說︰「我想要《年少日記》隻河馬！」余香凝表示聖誕節會留港消費購物和慶祝。

喜獲張震留意自己

談到二人出席金馬獎，余香凝說此行非常開心，更特別提前幾日跟當地觀眾交流，他們都很喜歡《白日之下》。同時她可以見到很多在台灣生活的電影界朋友，也成功跟不同明星集郵，最開心的是張震表示有看過她的作品。

提到當日她的造型非常性感美麗，她稱自己真的很努力去修物，自己亦很滿意，老闆仔亦大讚余香凝非常美。問到她的修身秘訣，她笑言自己很擔心瘦不下來，但幸她不停四出謝票，每天都跌一磅。 她表示對賽果沒有失望，跟鍾雪瑩一樣覺得有份參與這次盛事很開心。

希望 林品彤繼續發光發亮

她稱自己也很喜歡林品彤，亦有看過對方較早的作品，「希望呢個小女孩繼續發光發亮，作為媽媽見到佢拎獎都眼濕濕，希望我囡囡都好似佢咁叻！」余香凝透露自己到台灣5天，回到家之後，囡囡竟然向她表示要對戲，頓覺對方有天份。