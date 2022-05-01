作品的說話｜姜濤23歲生日出新歌宣揚愛與和平 填詞人小克感動：我46歲都沒這膽量

MIRROR 成員姜濤昨日(30日)23歲生日，以生日願望「世界和平」為主題推出第十胎《 作品的說話 》，並自導自演新歌的MV，傳遞反戰訊息。新歌MV上架約半日(14小時)，已有逾50萬點擊，填詞人小克對於年輕的姜濤選擇在生辰向外界宣揚愛與和平，大為感動，他表示，「別說23歲，我在46歲時也沒有他那麼有膽量。」並向香港的年輕人表達衷心感謝。

《 作品的說話 》的誕生，源自姜濤近日看到戰亂照片，遠方的生靈塗炭的，慨嘆之餘，更難以想像若戰爭發生在自己身上，會是怎樣的一回事，於是萌生《 作品的說話 》的創作意念，並以他常說的「用作品說話」作創作的出發點。姜濤透露，歌名是小克突然想到的，他說：「歌詞方向大改，第二次寫好後 #小克 話用《 作品的說話 》做歌名，我覺得幾好。大家望落以為今次又係講啲好personal嘅嘢，但其實《作品的說話》係一首關乎所有人嘅歌，用我自己成日講嘅一句說話『用作品說話』去講戰爭——我哋無論乜嘢種族、級別，都一定唔想要有戰爭。」而歌名所說的「作品」，當然不只是姜濤的作品，歌曲文還列出攝於1945年廣島原爆後的經典黑白照、John Lennon反戰名曲《Imagine》、《安妮日記》，柏林圍牆遺址和英國設計師Gerald Holtom的反核標誌。

姜濤繼《孤獨病 》後再次自導自演，他強調並非嫌棄其他導演的拍攝，只是自己的想法太多，想拍出自己想像的MV世界，同時亦想自我挑戰。由於姜濤希望自己的歌能緊貼時情，所以整個概念是在3月中萌生，但又要趕及在生日推出，他坦言任務艱鉅，「每個Moment都要釘住所有Schedule，唔可以Miss任何環節，如果唔係就唔知道鏡頭發生咩事，所以會比較攰，唔似得淨係做歌手、演員，埋位先關自己事，而家係自己Call自己埋位，同埋要趕進度，所以要同大家講『快少少』。」MV開場一幕動用過百臨時演員，並加入CG效果，是MIRROR或其他Solo隊員都從沒試過的大製作，他半笑說指是「創造歷史」，但為了讓觀領會當中訊息，一切辛苦都值得。

MV尾聲有一幕是姜濤與一個5個月大BB合演的場面，姜濤解說這一幕非常重要，「BB嘅出現係想話俾大家聽，為咗我哋嘅下一代唔好再有戰爭。」而在拍攝期間，姜濤一臉慈祥地抱起BB逗對方笑，首次抱BB的他笑說：「BB真係好得意，望住佢隻眼嘅時候，如果俾到友善Message佢，佢都Get到，真係好神奇！」MV以「讓說話留在善良的溫度裡」作結。

小克寫詞 淚流滿面

MV首播後，填詞人小克在社交平台發文，「本來沒太多要說，但剛看了MV，好感動。」他表示，有意無意間，用了幾首鏡歌去佈局，《MM7》、《鏡中鏡》和《Innerspace》是向內愛自己，先在鏡子中解決自我內心的鬥爭，才有能力去嘗試喊停外在的戰役，就是向外愛世界的《離別的規矩》和《作品的說話》。他表示，「樂壇的確是掀起了一波熱潮——有人覺得只是偶像虛火，有人找到片刻心靈慰藉，也有人投射了自身冀盼在年輕人身上...... 都可以，都是選擇，都在反映每個人當刻的心境，毋須要對方跟你一樣觀點，因為戰爭往往因此而起。」

他續稱，「今天，有個年輕人選擇並堅持在自己生辰向外界宣揚愛與和平，這個intention由一開始已很觸動我這個中年人的神經。別說23歲，我在46歲時也沒有他那麼有膽量、那麼清楚自己想要什麼。這方面，在這歌的製作過程中，從他每個短訊中看見太多，也學到很多，講真。最後寫至淚流滿面，大概也是這個原因，多於歌曲主題。還有Gareth、還有音樂及拍攝團隊各人...... 衷心感謝家鄉每個年輕人。」