你好香港｜郭富城、鄭秀文、陳慧琳為香港旅遊發展局推攝Hello Hong Kong宣傳短片

旅發局啟動「Hello Hong Kong」全球宣傳活動，特別邀請 3 位香港土生土長、在全球擁有龐大粉絲群的著名歌影巨星，包括郭富城(Aaron)、鄭秀文(Sammi)和陳慧琳(Kelly)拍攝宣傳短片，一起向旅客「Say Hello」，推廣香港維港美景、文化藝術、景點、綠色旅遊及地道美食等多元化精彩體驗，及專為旅客而設的豐富餐飲消費禮遇，有關短片今日起在香港首播，並會陸續在全球播放以吸引旅客。

郭富城片中以舞會友，在中環石板街及西九文化區帶領舞團勁舞，動感十足。鄭秀文就換上粉紅運動裝在毗連維港美景的山頂跑步徑跑步，開心活力爆燈。陳慧琳則變身茶餐廳女神與來至各地的食客打成一片，為食客送上西多士、奶茶等俘擄不少旅客的地道美食，令人食指大動。

陳慧琳自爆一星期去幾次茶記

鏡頭背後他們也齊齊分享自己的「香港最愛」，郭富城說：「我最想和家人一同到最新的西九文化區參觀新開幕的 M+和故宮；除了傳統景點和主題公園以外，我也喜歡行沙灘吹海風，正因香港體驗多元，所以大家來到香港，自然會發掘到自己喜歡的地方！」鄭秀文最推介訪港旅客試搭香港的交通工具，她說：「例如全新的山頂纜車、電車和渡海小輪，都好有情懷和特色，景點方面我最推介的則是到山頂欣賞美景，感受城市美麗。」而自言一星期去茶餐廳幾轉的陳慧琳，說到香港美食便如數家珍一樣，她說：「我最愛凍檸茶、菠蘿油和沙嗲牛肉麵等茶餐廳美食，如果大家來到香港，不妨中午先行勻港九新界嘆地道小食，夜晚再在維港夜景下享受 Fine Dinning。這真係人生必要做呀！」

港島跑步徑可「野生捕獲」Sammi

3位都以廣東話、普通話及英語，齊齊向世界各地旅客發出熱情邀請，指香港已經準備就緒，約定大家香港見，他們更搞笑分享「野生捕獲」自己的小貼士：愛好運動的鄭秀文直指自己最愛在港島區跑步，要扮有緣不妨去港島區跑步徑碰運氣。郭富城笑言香港面積不大，他常帶家人行街食飯，一定有機會遇上；陳慧琳則自爆愛購物，笑言各個SHOPPING 地方都有她的足跡，大家去香港任何一個購物點，都隨時見到其真身。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載