你好，我的大夫大結局｜蔡思貝何廣沛「應勁CP」日落錫錫勁唯美 網民讚Sweet

嘉應對於當年因瞧不起父親程醫師（陳嘉輝飾）選擇跟母親（黎燕珊飾）生活一直大感自責，久屈成病的她最終得了「睡美人症」，每逢重要時刻前夕便會被困噩夢無限Loop，最近一次病發更足足昏迷了兩日兩夜！昨晚嘉應被困噩夢時先後「假醒」三次，三次分別被困在洗手間、樓梯間及小巴上，去到第四次驚醒時才返回現實，並淚流披面向陪伴床側的清勁驚呼：「我唔知要去邊，但我有一個好重要嘅地方要去。」最終清勁發現一直困擾嘉應的心結、是其對亡父離世的自責，中醫成了嘉應與亡父的唯一連繫，所以嘉應才對中醫這個身份如此緊張。為幫嘉應走出心魔，清勁帶其返回亡父行山遇險地點，觸景傷情的嘉應即時淚崩、並將累積多年的鬱結一次過宣洩，場面感人。

問到思貝劇中《降魔的》式的無限Loop場口有否特別意義，她說：「以我嘅理解，不停Loop嘅寓意係人生總有好多面對唔到嘅事情，呢啲事某程度上會以唔同嘅方式喺生命中不停出現，直到有一日你有勇氣去面對解決，先可以真正平靜落嚟好好生活。」思貝續指無限Loop場口不但代入了自己曾經歷的真實感覺、更拍至心跳加速：「我試過發夢有親人突然離開我，我好記得嗰種感覺係點，係真係會喊住咁驚醒，然後個心跳得好快好快。」

另外，昨晚的法庭戲亦相當感人，過往醫療個案主角包括面癱小朋友芯芯（周珈慜飾）、關穎璇（關嘉敏飾）、一宇（姚宏遠飾）及太太阿Min（周麗欣飾）等現身旁聽為嘉應打，其中多年來備受不育問題困擾的一宇及阿Min更傳來懷孕喜訊，令人欣喜。應訊期間一直處於下風的嘉應，因中途被判成為研訊有利害關係一方，在出庭盤問證人期間反佔上風、直指證供漏洞之餘，並再度借機為中醫發聲：「死者接受完西醫治療後就出事，都唔關西醫事，咁點解中醫治療就關中醫事，咁樣唔係雙重標準咩？」、「我希望今日之後，中醫唔需要再以受質疑嘅身份企喺呢個庭度，我更加希望呢個社會可以對中醫多啲認識、少啲偏見，多啲了解、少啲誤解，等我哋中醫以後去行醫斷症嘅時候，唔使有任何顧慮，可以真真正正咁將病人嘅福祉擺喺第一位。」

另一亮點是之前與已故Ed師兄（孔德賢飾）發展了一段浪漫又短暫感情的麥寶（區明妙飾），雖然最終未有出席Ed師兄喪禮，但卻驚喜閃現大結局、以中醫義工身份為觀眾聲音導航中醫演變及歷史。值得留意的是，Ed師兄與麥寶拍拖期間，曾提及喜歡用相機拍下珍貴時刻，麥寶於結局篇拿著相機四處拍照，正巧妙地表達了她對Ed師兄的思念。另應勁CP最後一幕的日落接吻戲亦靚人靚景，獲網民大讚有CP感Sweet爆燈。