你好，我的大夫 ｜孖吳偉豪組CP成功入屋 陳嘉慧為「探肛」場口犧牲色相

由蔡思貝、何廣沛、陳嘉慧、吳偉豪主演的無綫劇集《你好，我的大夫》昨晚（14日）一集在討論區引爆熱討，事緣絲絲（陳嘉慧Erica飾）因為一次意外「尾椎歪位」惡化，向中醫界骨科聖手路玉麟（張武孝 大AL飾）求醫，路醫師派出愛徒路遠志（吳偉豪Ricco飾）為絲絲進行手法復位，即是將手指插入肛門後再將尾椎撥回原位。由於治療需脫去褲子，絲絲、遠志及助理辛之桃（關楓馨飾）大感尷尬，單看眾人錯愕樣已很搞笑。最終遠志使計找來之桃做槍手，不過絲絲並不知情，更誤會遠志「醫完唱」鬧爆兼潑水。網民看畢拍爛手掌，洗版式留言指笑爆嘴，讚嘉慧BB與Ricco這對CP相當好睇有火花，又大讚Erica演技有進步、成功擺脫清純形象變高傲酷Girl之餘，並指她懶音改善不少。

陳嘉慧Erica受訪時笑指拍攝「探肛」場口時，集尷尬、想笑及他條於一身：「嗰場係好搞笑，係我自己親自演出，雖然有除褲，但牛仔褲入面有再著多條褲。現場要趴喺張床度拍攝，佢哋就影住我後面或者喺我後面做戲，我就成晚都趴咗喺度，仲食零食添，都幾他條，我都有忍唔住笑；當然淨係著住打底褲趴喺度係有啲尷尬，不過觀眾都知最後係關楓馨幫我探，所以多數企我後面嘅都係女仔，咁就少啲尷尬。我覺得成場戲最難係要做出探肛嘅反應，要近鏡吖一聲，因為未試過。」