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娛樂
2023-09-28 19:30:30

你好，我的大夫｜李紹堅身高181cm被困狗籠10小時 難忘拍攝期間親父病重

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陳嘉慧及游嘉欣組成「EC COTTON CANDY（糖絲絲）」女團作招徠

陳嘉慧及游嘉欣組成「EC COTTON CANDY（糖絲絲）」女團作招徠

無綫劇《你好，我的大夫》，昨晚（27日）劇情集齊搞笑及感人元素，負責搞笑擔當的分別為飾演絲絲及阿光的無綫兩大小花陳嘉慧Erica及游嘉欣（游游）。事緣二人與嘉應（蔡思貝飾）、清勁（何廣沛飾）、路遠志（吳偉豪飾）及Ed師兄（孔德賢飾）雄心壯志地開了「六君子醫舍」後，因年紀太輕及資歷問題，與志遠齊齊淪為乏人問津的新中醫師。為增加生意額，三人扭盡六壬吸客，絲絲及阿光更化身「糖糖EC」及「絲絲EC」，組成「EC COTTON CANDY（糖絲絲）」女團拍片上載youtube，除以招牌女團可愛動作作招徠、瘋狂派心心賣萌之餘，又扮鬼扮馬拍攝趣劇將中醫知識活潑化，終成功吸獲首批顧客。

昨晚感人位則落在李紹堅飾演的醫舍助理班漢身上，本身居於泰緬邊界的班漢十多年前染上毒癮，除了偷錢、更一度喪失理智欲殺死母親，班漢被制服後被鎖在狗籠裏過生活，就在班漢感到最絕望之際，清勁出現了，清勁不但不理班漢母親反對堅持每日探望班漢，更為其進行治療，最終令班漢重回正軌，戒毒之餘更憑自身努力考入大學。

 

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幾位中醫師雄心壯志地開了「六君子醫舍」。

幾位中醫師雄心壯志地開了「六君子醫舍」。

昨晚班漢除了要在籠中不斷發狂，就連吃飯、睡覺也要屈在籠中，談到該幕，紹堅坦言印象深刻，並透露該場約兩分鐘戲份拍了接近兩日：「好難忘製作組真係搵咗個狗籠嚟，我高181cm，所以喺籠入面啲肢體係有啲壓逼嘅。嗰兩日除咗食飯，基本上都係喺狗籠入面過，大概十個鐘，日曬雨淋之餘，夜晚仲要畀水淋，都真係相當辛苦。加上我皮膚比較易敏感，拍完之後成個背脊生晒粒粒，拍到臨尾淨係好想快啲沖番個涼。好想多謝番劇入面嘅媽咪、廣沛同埋所有工作人員，佢哋喺現場都好take care我。」本身是半個泰國人的紹堅，笑指接到角色時有飲恨感：「我媽咪係泰國人，但佢由細到大冇同我講泰文，我就諗點解我一路以嚟冇去學呢？之後我都有問吓媽咪泰文點講，努力去模仿番個語氣同神髓。」

紹堅續指《大夫》對他意義很深，除了因為該劇是其近年一大突破，劇集拍到尾聲時親父在醫院渡過最後的日子亦令他百感交集，紹堅感觸謂：「因為呢套劇好多感情戲，我有時會將對爸B嘅感情代入去，我會呢世都記得呢套劇，一諗起套劇我就會諗起爸B，對於我嚟講係一套好有紀念價值同充滿回憶嘅劇。」紹堅又謂十分感激劇中所有演員的疼錫及照顧：「我拍得好開心，好感激遇到佢哋。我唔知將來仲有幾多機會，但我會珍惜所有嘅機會。」

飾演班漢嘅係李紹堅。 李紹堅身高181cm被困狗籠10小時。
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