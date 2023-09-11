你好，我的大夫｜監製方駿釗起用大量後生演員 23歲游嘉欣俾海量日文對白考起

由方駿釗監製、黎倩儀編審的《你好，我的大夫》，明晚（11日）於今晚首播，主要演員包括蔡思貝、何廣沛、陳嘉慧、吳偉豪、游嘉欣、孔德賢和許俊豪等。劇集以中醫為題材，故事除了圍繞程嘉應（蔡思貝飾）和辜清勁（何廣沛飾）這對青梅竹馬的感情及事業方面產生的各樣矛盾外，還有四位新晉中醫師路遠志（吳偉豪Ricco飾）、袁絲絲（陳嘉慧Erica飾）、唐韶光（游嘉欣飾）及彭晴望（孔德賢Danny飾）的故事。

向來鍾情起用年青演員的方駿釗，上一套話題劇集《愛上我的衰神》令無綫新晉小花Erica成功入屋；而今次的新晉醫師四君子、平均年齡只有約 25歲，當中年紀最少的游游更只有23歲。四君子劇中感情更是相當要好，經常互相幫忙及扶持。Ricco受訪時亦坦言群戲最難忘：「因為拍攝過程真係好開心同溫馨，感覺好似一齊返學咁；可能由於我地全部年紀相差唔大，大家好有默契、好玩得。」問到與Erica鬥氣戲，Ricco笑言：「同Erica開工永遠都會好好笑，因為佢永遠都忍唔到笑。」孔德賢則笑言愈拍愈肥，幕後黑手更是監製大人：「拍時好開心，拍嘅期間我哋慶祝咗三次生日，監製又成日買炸雞Pizza落嚟請我哋食，其實我哋係愈拍愈肥，愈拍愈開心，我哋Off咗Cam都係咁玩、係咁笑。」

除了「氛圍」夠青春，「四君子」的造型亦別具心思，阿光的招牌孖辮Look是游游首度嘗試的造型，游游說：「長期紮住孖辮主要係因為想個角色可愛啲、親切同溫柔啲，鄰家女孩咁。」游游又指角色造型亦別具心思，並展示了自己最喜歡的服裝造型：「佢啲服裝都係偏日系，其中一套藍色有民初中醫大夫Feel，料係藍色麻布嚟，聽講都幾貴。」

游游續指最難忘場口是「日語零基礎」的她要應付大量專業日語對白，並謂全靠Erica幫忙渡難關：「嗰場係話阿光去聽最崇拜嘅日本教授講座，因為阿光識日文，就用日文同教授交流。因為阿光問嘅問題好多專業名詞，我自己又冇學過日文，又要背、又要講、又要投入個角色就覺得好大壓力。其實一知道要講日文，我已經周圍搵人幫我翻譯，跟住拍嗰日我就拎住張紙不斷背。嗰場Erica都有同場，佢教我同幫我改善讀音，但都真係相當緊張，嘩！諗番起都好驚。」