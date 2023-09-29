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娛樂
2023-09-29 20:40:13

你好，我的大夫｜蔡思貝拍針灸場面手勢好 獲讚：落針快而準

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蔡思貝為病人做針灸。

蔡思貝為病人做針灸。

無綫劇《你好，我的大夫》，昨晚（28日）一集出現兩對備受不育問題困擾的夫婦，分別是娜娜（陳善渝飾）、迅賢（謝東閔飾），及一宇（姚宏遠Lucas飾）、敏嫣（周麗欣Doris飾）；前者結婚一年未有所出，心急做爸爸的迅賢找清勁（何廣沛飾）幫忙；後者結婚不久雖造人成功，但因胎兒被診斷出有唐氏綜合症，敏嫣忍痛接受人工流產，之後無論二人如何努力，仍未能如願再做爸媽，故找上嘉應（蔡思貝飾）幫忙尋找最後希望。

昨晚重點劇情集中在LouisDoris身上，之前在綜藝節目《七線人棄王》是「鴨王」的Lucas，今次畫風一轉飾演體貼暖男老公，談到新嘗試，Lucas坦言感恩：「入行以來實在是出演過很多要展露身材的角色，今次呢個角色很新鮮也很有挑戰性，因為要處理相當情緒化的戲份，由於拍攝經驗有限，所以都有啲壓力。」談到監製嘟嘟讚他演得好，Lucas謙稱是嘟嘟功勞：「最重要那場情感戲是監製親自操刀拍攝，他沒有給我壓力，讓我在最放鬆的狀態下去演，對演員來說十分有幫助。」 

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蔡思貝獲讚果斷，落針快而準。 劇中陳善渝與謝東閔被不育問題困擾。

至於Doris的角色則更有發揮，除了要演繹多場爆Seed或爆喊等極緻情緒場口，當敏嫣聽到腹中胎兒可能有問題時，Doris選擇先是泛淚強裝鎮定笑著否認BB有問題，之後才慢慢展現失落表情，Doris卻指今次角色是從演以來最有難度及挑戰性：「因為心路歷程比較複雜，因為我自己未經歷過，所以有蒐集多啲資料加強代入感，包括一啲真實個案嘅分享。原來好多（人工受孕）案例是不成功的，她們受了好多苦，有些Case用過的排卵針數量非常多，百幾支已算少。」

Doris今晚將回復樂觀，接受中醫臨床治療繼續求孕之路，Doris更大讚思貝手勢好：「我未試過拮針，但嗰場戲要實實在在在我腿上拮針、點火做艾灸，真的嚇死我。但想不到思貝很果斷，落針快而準，加上有專業註冊中醫在場，所以結果都好舒服。」

周麗欣發現胎兒有問題要做流產。 周麗欣指今次角色是從演以來最有難度及挑戰性 。
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