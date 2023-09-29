你好，我的大夫｜蔡思貝拍針灸場面手勢好 獲讚：落針快而準

無綫劇《你好，我的大夫》，昨晚（28日）一集出現兩對備受不育問題困擾的夫婦，分別是娜娜（陳善渝飾）、迅賢（謝東閔飾），及一宇（姚宏遠Lucas飾）、敏嫣（周麗欣Doris飾）；前者結婚一年未有所出，心急做爸爸的迅賢找清勁（何廣沛飾）幫忙；後者結婚不久雖造人成功，但因胎兒被診斷出有唐氏綜合症，敏嫣忍痛接受人工流產，之後無論二人如何努力，仍未能如願再做爸媽，故找上嘉應（蔡思貝飾）幫忙尋找最後希望。

昨晚重點劇情集中在Louis及Doris身上，之前在綜藝節目《七線人棄王》是「鴨王」的Lucas，今次畫風一轉飾演體貼暖男老公，談到新嘗試，Lucas坦言感恩：「入行以來實在是出演過很多要展露身材的角色，今次呢個角色很新鮮也很有挑戰性，因為要處理相當情緒化的戲份，由於拍攝經驗有限，所以都有啲壓力。」談到監製嘟嘟讚他演得好，Lucas謙稱是嘟嘟功勞：「最重要那場情感戲是監製親自操刀拍攝，他沒有給我壓力，讓我在最放鬆的狀態下去演，對演員來說十分有幫助。」