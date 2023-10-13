你好，我的大夫｜蔡思貝遭誣衊殺人兇手連累亡父 委屈爆喊戲瀑布式眼淚超搶鏡

無綫劇《你好，我的大夫》，今晚8點半翡翠台播出大結局。昨晚（12日）一集高潮迭起，辜清勁（何廣沛飾）婆婆（盧宛茵飾）遇上嚴重車禍，手術後需再進行小腸移植手術才能回復正常飲食，相關手術權威正是清勁爸爸成醫生（曾航生飾）。起初成醫生堅拒為婆婆做手術，但因清勁不計前嫌為其醫好連西醫亦苦無對策的怪病，可惜當被感動的成醫師答應為婆婆做手術之際，卻因麻醉藥過敏問題再遇樽頸，清勁與成醫生就是否將中醫針麻技術融入手術發生爭拗，成醫生除指醫法局不會開綠燈，並道出血淋淋事實：「如果喺手術枱上面出咗事，要承受法律責任嗰個唔係你，而係我呢個主刀醫生。」不過成醫生最終還是親身前往了解針麻技術，並主動向醫院爭取融入手術，清勁真摯的一句「多謝你」，配以成醫生滿是慈祥的會心微笑，場口煞是感人。

本身因病患者突發性心臟病離世，而惹上官非的嘉應（蔡思貝飾），遭媒體陷害誣衊、大字標題嘉應是劣跡斑斑的殺人兇手之餘，更連嘉應爸爸程醫師（陳嘉輝飾）也拉落水，指行山時突發性中風失救的他同樣是神棍中醫，無限自責的嘉應即崩潰爆喊。相關場口思貝全程哭得像個做錯事的小朋友之餘，眼淚鼻涕更是瀑布式落下，感染力強。連番受挫的嘉應，還被清勁發現口腔嚴重潰爛，身心陷入嚴重危機。今晚嘉應除了會上庭接受聆訊，困擾其多年的心魔亦會終極解開！嘉應當初堅持選讀中醫並非為了清勁，而是另有令人心酸目的。

昨晚另一驚喜，是無綫超強綠葉李成昌客串飾演神怪露宿者阿柏一角，劇情講述嘉應停職期間於橋底義診幫助貧苦大眾，其間阿柏不但不領情，更鬧爆嘉應超現實：「畀老鼠咬死喺出面仲唔係大新聞？喺呢度冇人理架。呢度係人間地獄，你何德何能妄想喺度做救世主？餓嘅餓、病嘅病、死嘅死，你救得幾多個？你又幫得幾多個？傻嘅！」老戲骨昌哥不但句句鏗鏘有聲，而且短短45秒獨白戲已畀足層次，微表情變化更是細緻入微，渾身是戲。