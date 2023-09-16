你好，我的大夫 | 麥皓兒唔介意一再挑戰媽咪角色首演「老夫少妻」勁壓抑

TVB劇集《你好，我的大夫》，昨晚（15日）「面癱」個案芯芯（周珈慜飾）終於一家團圓。之前芯芯為令已離家的爸爸回心轉意，積極尋求嘉應（蔡思貝飾）及清勁（何廣沛飾）治療趕及上台表演吹笛，但最終因芯爸（邵卓堯飾）當場指罵芯媽（麥皓兒飾）不歡而散；之後芯芯病情惡化，芯爸暫搬回家照顧，其實芯芯有感自己當初因不小心放走寵物鸚鵡Miku連累父母分開，故才設法令爸爸回家，包括堅拒接受任何治療。

昨晚芯芯一家在嘉應幫忙下尋回Miku，芯爸席間又再發爛鬧爆兼怪責芯媽，嘉應終看不過眼謂：「只要佢病你（芯爸）先會返屋企照顧佢，所以佢咪寧願個病永遠都唔好番咯，大人嘅世界好複雜，但小朋友嘅世界好簡單直接架咋，每次你哋鬧交，佢都淨係識得怪自己，芯芯就係咁傻，佢覺得自己繼續病落去，你哋就會留喺佢身邊…」情節感人。