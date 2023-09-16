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娛樂
2023-09-16 22:00:00

你好，我的大夫 | 麥皓兒唔介意一再挑戰媽咪角色首演「老夫少妻」勁壓抑

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麥皓兒為演活今次媽咪角式，除刻意淡妝上陣，更盡量活得生活化。

TVB劇集《你好，我的大夫》，昨晚（15日）「面癱」個案芯芯（周珈慜飾）終於一家團圓。之前芯芯為令已離家的爸爸回心轉意，積極尋求嘉應（蔡思貝飾）及清勁（何廣沛飾）治療趕及上台表演吹笛，但最終因芯爸（邵卓堯飾）當場指罵芯媽（麥皓兒飾）不歡而散；之後芯芯病情惡化，芯爸暫搬回家照顧，其實芯芯有感自己當初因不小心放走寵物鸚鵡Miku連累父母分開，故才設法令爸爸回家，包括堅拒接受任何治療。

 

昨晚芯芯一家在嘉應幫忙下尋回Miku，芯爸席間又再發爛鬧爆兼怪責芯媽，嘉應終看不過眼謂：「只要佢病你（芯爸）先會返屋企照顧佢，所以佢咪寧願個病永遠都唔好番咯，大人嘅世界好複雜，但小朋友嘅世界好簡單直接架咋，每次你哋鬧交，佢都淨係識得怪自己，芯芯就係咁傻，佢覺得自己繼續病落去，你哋就會留喺佢身邊」情節感人。

 

麥皓兒首演「老夫少妻」勁壓抑。

對於芯爸及芯母的演出，網民普通給予好評，繼《降魔的2.0》及《寶寶大過天》後第N度挑戰母親角色的Cayley，最大突破是與真實年紀相差24歲的邵卓堯演「老夫少妻」，其中一句對白：「唔好係咪都鬧啦」，道盡大男人背後女人心聲。Cayley說：「呢個老公雖然衰，但未算大奸大惡，角色最難係要演得生活化，要淡妝、少少肥，情緒唔可以太激進、又唔可以同老公鬥鬧，因為要一切以小朋友為主，變相多咗內心戲同相對壓抑，同我現實性格都大反差。」其實Cayley劇中每次被罵，不但會倔強反擊，而且每次均會眼泛淚光，一臉委屈，相當搶戲。

Cayley笑指現實生活中常被指少女，但亦不會因而介意演媽咪，並謂經歷過不同的「母親宇宙」後，更感受到媽咪們的偉大：「湊一個小朋友真係要花好多精力。」Cayley指私下與珈慜亦以「母女」相稱，並至今仍保持聯絡，Cayley指拍攝時最搞笑是成為阿女的「雲吞專員」：「佢個妝會令佢流口水，所以我要幫佢袋住啲抹完口水嘅雲吞，嗰刻覺得自己真係好似一個媽咪。」暫未有生B計劃的Cayley除了拍劇，目前還專注於電台及教學工作，包括教小朋友唱歌及做司儀。

麥皓兒首演「老夫少妻」勁壓抑。

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