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娛樂
2023-09-26 18:00:00

你好，我的大夫| 42歲甄采浠首演醫生 靠戴眼鏡紮髻增添成熟感

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42歲甄采浠首演醫生 靠戴眼鏡紮髻增添成熟感。

42歲甄采浠首演醫生 靠戴眼鏡紮髻增添成熟感。

無綫劇集《你好，我的大夫》昨晚（25日）劇情講述西醫成子謙（鄭衍峰飾）及方奕菲（甄采浠Carisa飾）因病人關穎璇（關嘉敏飾）肝酵素突然超標，矛頭直指開藥給關㯋璇的辜清勁中醫師（何廣沛飾），清勁被逼引咎辭職，否則中西醫協作計劃將被煞停。整件事背後另有陰謀，方醫生是成家傑醫生（曾航生飾）太太，並早已得悉清勁是成醫生於大學時期與前女友生下的兒子，逼清勁辭職完全是公報私仇，不過成醫生不但未有阻止妻子惡行，並在重要一刻投下關鍵一票將清勁逼向絕路。

 昨晚網民鬧爆方醫生及成醫生，當中尤以方醫生討論度最高，除被指「女人妒忌起上嚟都幾恐怖」，不少網民認為42歲的甄采浠依然保養得宜，笑指她有資格出任「萬國城」（《一舞傾城》）媽媽生之餘，亦對她飾演32歲的鄭衍峰媽咪感到新鮮。Carisa受訪時坦言要飾演比自己真實年紀大一截的角色確實有擔心，幸獲監製嘟嘟鼓勵：「嘟嘟打畀我時我好開心，因為嘟嘟係我好想合作嘅監製之一，自己好鍾意《降魔的》同《跳躍生命線》，所以嘟嘟搵我做咩我都會應承。嘟嘟同我講咗個角色後，我都覺得好有挑戰性，只係我都有啲擔心自己個樣未必夠年紀，不過嘟嘟就話相信我做到。」 

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42歲甄采浠首演醫生 靠戴眼鏡紮髻增添成熟感 甄采浠在《果欄中的江湖大嫂》中以素顏上陣。

無懼素顏 醜化自己

Carisa續指戴眼鏡及紮髻造型有助其投入角色，但亦因而多了限制：「開頭冇話戴眼鏡，後尾覺得戴咗眼鏡專業啲同成熟啲，不過戴咗眼鏡就有個小局限，就係我唔可以郁得太勁，因為一郁就會反光，驚會反射到個鏡頭影響拍攝。不過咁亦都好嘅，因為我個角色心計好重，雖然內心控制欲強又易呷醋，但礙於喺人前要Keep住係好媽媽、好太太、好醫生，所以好多嘢要收埋喺心，唔可以外露，對我嚟講係好難。」Carisa又補充指是次是其首次飾演醫生，更因而破例在家「背對白」：「因為我唔係好鍾意背對白，我鍾意將對白變生活化，所以主要都係記point。今次係我唯一要背對白嘅角色，好多對白都唔係咁生活化、又有唔少專業名詞，對於我都係一個挑戰。」

嘟嘟受訪時亦指Carisa是其一直很想合作的演員，並大讚對方在《果欄中的江湖大嫂》中的演出：「佢完全唔化妝、甚至化醜自己演出，我覺得佢演得好放，對佢印象好深刻，一路想搵佢合作。今次都難為佢，要做人哋阿媽，仲要有鄭衍峰咁大個仔，但我覺得佢氣質係啱嘅。佢都好做到嗰種內斂，但又要忌住何廣沛同曾航生嗰種感覺，演得好細緻。」

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