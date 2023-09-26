你好，我的大夫| 42歲甄采浠首演醫生 靠戴眼鏡紮髻增添成熟感

無綫劇集《你好，我的大夫》昨晚（25日）劇情講述西醫成子謙（鄭衍峰飾）及方奕菲（甄采浠Carisa飾）因病人關穎璇（關嘉敏飾）肝酵素突然超標，矛頭直指開藥給關㯋璇的辜清勁中醫師（何廣沛飾），清勁被逼引咎辭職，否則中西醫協作計劃將被煞停。整件事背後另有陰謀，方醫生是成家傑醫生（曾航生飾）太太，並早已得悉清勁是成醫生於大學時期與前女友生下的兒子，逼清勁辭職完全是公報私仇，不過成醫生不但未有阻止妻子惡行，並在重要一刻投下關鍵一票將清勁逼向絕路。

昨晚網民鬧爆方醫生及成醫生，當中尤以方醫生討論度最高，除被指「女人妒忌起上嚟都幾恐怖」，不少網民認為42歲的甄采浠依然保養得宜，笑指她有資格出任「萬國城」（《一舞傾城》）媽媽生之餘，亦對她飾演32歲的鄭衍峰媽咪感到新鮮。Carisa受訪時坦言要飾演比自己真實年紀大一截的角色確實有擔心，幸獲監製嘟嘟鼓勵：「嘟嘟打畀我時我好開心，因為嘟嘟係我好想合作嘅監製之一，自己好鍾意《降魔的》同《跳躍生命線》，所以嘟嘟搵我做咩我都會應承。嘟嘟同我講咗個角色後，我都覺得好有挑戰性，只係我都有啲擔心自己個樣未必夠年紀，不過嘟嘟就話相信我做到。」