你好，打劫！Reunion｜摑芯駖@COLLAR13巴麥沛東恐收𠝹刀 劉德華感不捨盼重演

由朱栢康、魯文傑、麥沛東、芯駖@COLLAR、巢嘉倫、黎逸正等合演舞台劇《你好，打劫！Reunion》，12場演出昨晚圓滿閉幕，出品人劉德華於午尾場再度現身，暗示隨時再度公演：「我哋呢班人，喺適當嘅時候會對着你哋荷包講：「你好….打劫！」華仔有感難得遇上一個好劇本，希望將這個劇目成為經典，一直公演下去，向一班主演說：「只要book到場就再嚟㗎啦，你哋邊個得閒就嚟埋位！」眾人興奮和應。尾場的嘉賓觀眾有陳家樂、連詩雅、錢嘉樂、湯盈盈、劉天蘭、Day@COLLAR、駱振偉等，華仔亦有於後台與各人合演。

首次參演舞台劇的芯駖感謝一班隊員的包容和鼓勵，不過她沒有大家所想般傷感落淚，她笑言角色每場都要情緒大爆發：「演出最後一幕嘅時候已經哭乾晒眼淚！開場前反而想喊，因為12場咁快就完咗，好唔捨得；自己第一次參演舞台劇，可以遇上一班咁好嘅班底，非常難得！」導演朱栢謙大爆排練中段，芯駖因壓力大出現脂肪量和肌肉量體重驟減狀況，令人心痛，但她為了有更好的演出在所不計，讓團隊更愛惜這位成員。

自薦被芯駖掌摑遭拒絕 麥沛東連續12晚掌摑芯駖，他不好意思的說：「其實係掌摑咗13巴；其中一晚連摑兩巴，唔單止心痛，而且仲好驚；因為有朋友問我會否擔心收到fans𠝹刀？因為掌摑天團偶像！但心駖演嗰場戲感情澎湃，我都要情緒爆發，忍唔住要掌摑佢。我曾經同導演講不如由芯駖掌摑我，因為我塊面大啲安全啲，發生意外機會率會低啲，始終掌摑會有頭暈嘅風險，加上芯駖塊面又骨又瘦，但導演堅持芯駖被掌摑嘅效果同感覺會好啲。」而心駖感謝麥東的力度剛好，兩人互動下，讓她順利完成這幕激動的演出。

長髮魯文 𠎀被誤認劉雅麗 近年主戰影圈的朱栢康大過戲癮：「隔咗咁耐再返舞台，今次遇上呢班志同道合嘅對手，大家唔單止可以一拍即合，令到我有再次享受舞台演出嘅感覺，好正！」魯文𠎀自爆導演朱栢謙發現有網民留言認錯留了長髮的他是劉雅麗，令他哭笑不得：「哇！以為我係劉雅麗？我真係入咗腦，演出嘅時候真係有一刻俾「劉雅麗」呢三個字影響到，好彩我撥一撥頭髮，好快清醒過嚟！其實我由冇乜頭髮可以留到而家咁長頭髮，真係覺得好開心㗎！」