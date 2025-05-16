你好，打劫！Reunion｜盧瀚霆讚嘆眾演員體能 張家輝與《十萬噸情緣》魯文傑後台敘舊

由朱栢康、魯文傑、麥沛東、COLLAR成員芯駖、巢嘉倫、黎逸正等主演，朱栢謙、張志敏擔執導、鄧永威監製、劉德華出品的舞台劇《你好，打劫！Reunion》，12場演出至昨晚（15日）已公演第八場，繼續座無虛席，台前台後同樣精彩，連夜來圈中不少友好捧包括張家輝、袁富華、謝君豪、盧瀚霆（Anson Lo)、肥仔梁業、193郭嘉駿、導演陳茂賢、梁雍婷、余安安、鍾雪瑩、呂良偉、湯寶如、盧覓雪、編劇龍文康、導演梁禮彥等。
《你好，打劫！Reunion》兩度香港公演，加入新陣容，重新改編後，令觀眾看得更透徹，節奏控制明快，比上次更有質感，大家對劇中不少笑點位留下深刻印象，尤其對首次演出舞台劇的芯駖大感意外驚喜。朱栢康solo演出拍案叫絕，麥沛東、魯文𠎀同様是水準之上，兩小時的演出讓觀眾看得過癮。
昨晚Anson Lo單拖到場撐老友麥沛東、朱栢康、芯駖，看罷整場演出後，也讚嘆他們兩小時演出精彩之餘，尤其體力的應付真的很強勁，至於自己可有心癢也想演舞台劇？在場偷師的他笑說：「我睇吓已經夠㗎啦！佢哋嘅體能真係好勁，兩個鐘頭完全冇離開過個舞台。」至於早兩晚現身後台為一眾演員打氣的張家輝，讓大家大感驚喜，難得到場大家合照留念之餘，家輝也趁機與當年在電視劇《十萬噸情緣》的魯文傑敘舊，聊往事氣氛溫馨。這陣子忙為舞台劇作準備的謝君豪，也抽空到場欣賞，完場後還到後台探班，一時間一眾舞台劇帝（謝君豪、朱栢康、魯文傑）雲集，令現場氣勢磅礡，台前台後一樣充滿「戲」味。