你好，打劫！Reunion｜盧瀚霆讚嘆眾演員體能 張家輝與《十萬噸情緣》魯文傑後台敘舊

Anson Lo單拖到場撐老友，並跟芯駖自拍。

由朱栢康、魯文傑、麥沛東、COLLAR成員芯駖、巢嘉倫、黎逸正等主演，朱栢謙、張志敏擔執導、鄧永威監製、劉德華出品的舞台劇《你好，打劫！Reunion》，12場演出至昨晚（15日）已公演第八場，繼續座無虛席，台前台後同樣精彩，連夜來圈中不少友好捧包括張家輝、袁富華、謝君豪、盧瀚霆（Anson Lo)、肥仔梁業、193郭嘉駿、導演陳茂賢、梁雍婷、余安安、鍾雪瑩、呂良偉、湯寶如、盧覓雪、編劇龍文康、導演梁禮彥等。

《你好，打劫！Reunion》兩度香港公演，加入新陣容，重新改編後，令觀眾看得更透徹，節奏控制明快，比上次更有質感，大家對劇中不少笑點位留下深刻印象，尤其對首次演出舞台劇的芯駖大感意外驚喜。朱栢康solo演出拍案叫絕，麥沛東、魯文𠎀同様是水準之上，兩小時的演出讓觀眾看得過癮。