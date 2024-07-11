佩洛西上《Morning Joe》呼籲拜登退選 佐治古尼後悔為總統籌款

拜登總統的長期盟友、前眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)，昨日出現在微軟全國廣播公司(微軟國家廣播公司《MSNBC》的早晨節目《Morning Joe》中表示，「因為時間已經不多，我們敦促他做出棄選決定。」而全世界正關注1942年出生81歲拜登總統，會否宣布放棄競選美國總統。

而荷李活63歲男星佐治古尼(George Clooney)，昨日於《紐約時報》(The New York Times)的投稿的專欄中表示，「我愛拜登總統，但我們需要一位新的總統候選人。」被認為是荷李活進步派民主黨領導者的佐治古尼，曾為拜登策劃一場大型籌款活動，他對此懊惱不已說，「這是一件可怕的事。」他指在3週前的籌款活動中，遇到的拜登，「他不是2010年的拜登，也不是2020年的拜登。」