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娛樂
2024-07-11 16:21:33

佩洛西上《Morning Joe》呼籲拜登退選 佐治古尼後悔為總統籌款

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佩洛西接受《Morning Joe》採訪指時間冇多，拜登應該立即宣布放棄競選美國總統。

拜登總統的長期盟友、前眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)，昨日出現在微軟全國廣播公司(微軟國家廣播公司《MSNBC》的早晨節目《Morning Joe》中表示，「因為時間已經不多，我們敦促他做出棄選決定。」而全世界正關注1942年出生81歲拜登總統，會否宣布放棄競選美國總統。

 

而荷李活63歲男星佐治古尼(George Clooney)，昨日於《紐約時報》(The New York Times)的投稿的專欄中表示，「我愛拜登總統，但我們需要一位新的總統候選人。」被認為是荷李活進步派民主黨領導者的佐治古尼，曾為拜登策劃一場大型籌款活動，他對此懊惱不已說，「這是一件可怕的事。」他指在3週前的籌款活動中，遇到的拜登，「他不是2010年的拜登，也不是2020年的拜登。」

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佐治古尼暗指真實的拜登老態龍鐘，他舉例上月27日，拜登總統與共和黨候選人特朗普的首場電視辯論中，暴露老年呆滯的風險，更捲入一場認知障礙爭議，「就像我們在電視辯論中看到的同一個人。」

他稱讚拜登贏得任期內4年所面臨的很多問題，卻說：「拜登總統是與時間戰鬥，這是一場他無法獲勝的戰爭。」他強調：「沒有人能贏得過歲月。」他接著說，「我們將無法與拜登總統一起贏得11(總統選舉)。」並對此表示擔憂，「此外，我們還可能會輸掉參議院和眾議院的選舉議席。」

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佐治古尼稱，在3周前的籌款活動中遇到的拜登，直指他的狀態就像參加首場電視辯論，有點呆滯。