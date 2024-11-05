來自地獄的法官｜朴信惠出動300套時尚服裝 大結局埋伏筆瞬間收視破14.7%再度登頂

朴信惠主演Disney+奇幻韓劇《來自地獄的法官》，播出以來收視及口碑均創出突破性佳績，劇中爆出多句透視人性的「毒辣金句」，而朴信惠的演出及造型也瘋狂洗版，無論劇情﹑演員都贏盡讚賞，成今年度極具睇頭的韓劇之一。 上星期六（11月2日），《來自地獄的法官》播出大結局，更在韓國錄得瞬間收視最高達14.7%，再度成為同時段劇集收視冠軍！今次演惡魔化身法官的朴信惠，在開放式結局下型爆退場，觀眾紛紛表示熱切期待「惡魔法官」重現人間！

劇集播出以來曾打破收視，網上熱度亦有增無減，強大氣勢延續到最後一集亦從沒間斷，結局在韓國瞬間收視最高達14.7%，力壓一眾韓劇成同時段收視之冠！結局姜光娜（朴信惠飾）為將殺人犯繩之於法，在幻境一刀切下不知悔改的殺人犯的手﹑又拳打腳踢至血肉模糊，血腥場面再度升級！雖然瘋狂又暴力，卻令觀眾看得超爽，最後姜光娜把犯人以贖罪姿態，懸掛在14名被他殺害的無辜者的棺木上，場面震撼，為最後一件案件劃上句號，亦為劇集增添了最大快人心的結局！