現年29歲的俄仔Ansheles,日前被經理人Neo在其IG上出限時動態公布急病送院,當時寫上:「Ansheles近日因急病送院,正接受治療,情況嚴重。故暫時停止所有工作及社交媒體更新。希望他早日康復、平安。」消息一出即引起網上關心及送上祝福。

事隔三天,俄仔Ansheles透過IG出Story來報平安,他以英文及用中文寫:「多謝連日嚟大家嘅支持同祝福。我目前情況穩定落嚟,正接受治療。This was a very scary moment but it's now behind.」透露已捱過最可怕時刻,Ansheles同時拍下攝於病床的打點滴照,目前正在醫院的病房養病,暫時仍未有透露住院原因。