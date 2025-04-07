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娛樂
2025-04-07 09:00:00

保錡唔做訪問拉埋Dee落水 肥仔193期待下次ERROR齊人受訪

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ERROR僅派出肥仔與193做訪問。

ERROR僅派出肥仔與193做訪問。

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ViuTV主辦的《Chill Club推介榜年度推介24/25》圓滿結束，肥仔跟陳慧琳同台，肥仔表示是第一次合作，大讚對方是非常好的前輩，很易話為，亦很開心獲得Kelly的讚賞。他又提到今次演出也特別加入MIRRORCOLLARERROR三位battle環節，除了回應fans的訴求外，也希望可以吸引多些客戶找他們拍廣告。

三大隊長的battle獲不少網民讚好。

三大隊長的battle獲不少網民讚好。

保錡唔受訪又關Dee事？

ERROR今次僅派出肥仔梁業及193郭嘉駿接受訪問，他們就稱Dee去了食煙，又指對方在《三命》的造型太過樣衰，所以心靈受創需要由保錡安慰及陪伴去散心。由於今次是保錡是首次跟公眾見面，問到二人知不知道他的心情如何，肥仔表示ERROR一直都有拍攝活動，大家都是經常見面，不覺對方有何異樣。193認為保錡心情應該不錯，因為見到對方不停跳舞，加上又可以見到西川貴教。

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ERROR出席頒獎禮，但保錡事先講明不訪問。

ERROR出席頒獎禮，但保錡事先講明不訪問。

盼保錡下次可回應

問到何時見到ERROR四子合體，好讓保錡一次過回應事件，193就表示希望盡快，但仍要取決於保錡的心情。他又指保錡現時在網上不時更新，又撩人踢波，所以覺得他的心情不俗，希望快些再有公開活動，好讓ERROR一齊做訪問。他們再次將Dee拖落水，指因為對方在《三命》的造型太樣衰，所以仍需時間平伏心情。

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