保錡唔止同菊梓喬一個了解中？渾水急急否認︰怕誤會del post

ERROR的吳保錡與昔日的「星夢一姐」菊梓喬(Hana)日前爆出二人譜出姊弟戀，更有網民目睹他們一齊購入生活用品，就連衫都一齊兩份著。事後保錡向傳媒表示雙方正在「了解中」。與此同時，有網民發現保錡悄悄加入了Hana的TG群組。然而，財經專欄作家渾水日前出PO爆料有住大埔的藝人打電話俾「另一個她」，令人聯想到保錡一腳踏兩船。

渾水︰怕有誤會才 del post 渾水已經刪PO，可惜網民圖已cap兼在網上瘋傳，由於他在文中提到的藝人與最近的新聞有關，因此網民對號入座，認定渾水指的是保錡。他亦於今日下午出po澄清︰「我同保錡係冇商業上合作，所以不是說他，就是因為怕有所誤會所以才del post。謝謝。」之後他再出po稱跟袁彌明有合作，借此拉開話題︰「我和Erica就真的有過商業上的合作。我隔離係白兵，中間係雞扒妹by the way。」

保錡回應渾水︰笑一個 不過，網民就認為渾水「彈弓手」，並po出他跟保錡在中大講talk的照片，當時渾水出po大讚保錡，「大概半年前，我跟朋友傾計，不如找一些流行文化從業員到我母校中大講 talk，分享一下業內秘聞，讓學生們更了解娛樂文化行業。我二話不說，推薦了保錡。他的故事，有排講，夠哂傳奇。」至於被網民估一腳踏兩腳的保錡則在渾水的帖文留言「笑一個」。