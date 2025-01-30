保錡唱好阿叻再貼合照 fans反感斥影衰ERROR

上星期六，ERROR於會展舉行演唱會《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》，成員何啟華（Dee）、保錡、梁業（肥仔）和193分別扮成劉德華、陳百祥（阿叻）、曾志偉和譚詠麟，大唱《獨自去偷歡》、《 我至叻》、《天下無敵我愛你》X《俾獎金》和《愛情陷阱》等經典歌Medley，掀起全晚高潮。

大年初一（29日），保錡在社交平台連出兩po，除貼出一張與阿叻的合照外，又上載當晚演出片段及跟阿叻的見面短片，保錡更寫：「很多網民稱呼我為ViuTV叻仔，在演唱會中努力練習了一段時間《我至叻》，一氣呵成Rap加唱。得到了叻哥本尊稱讚，叻仔+叻哥，終於能夠合照了。」保錡續寫：「網民們一直的呼喚，給看見了。祝大家新年快樂，蛇年行大運，恭喜恭喜。」保錡搭住阿叻膊頭拍下的合照，見到兩人一齊舉V，從片段見到，保錡一見面即握手兼講：「叻哥你好，第一次見面啦，我係ViuTV叻仔，被喻為。」更向阿叻問及他唱出的《我至叻》版本表現如何？阿叻就話：「直情差啲青出於藍！」阿叻亦向保錡問：「你跟金廣誠大呀？」保錡稱：「係呀，跟金生大。」阿叻不失認叻作風再說：「金仔跟我大喎！」不過，大批fans及網民均對保錡表示失望，斥保錡見到阿叻都感覺自豪證明星途真係玩完，有人更指保錡此做法是影衰ERROR。