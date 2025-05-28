保錡大讚林作有球品 疑「抽水」暗寸陳百祥

ERROR成員吳保錡今年初在年初一分享跟陳百祥(叻哥)拜年的照片，並開心自言被網民稱為「ViuTV叻仔」，照片一出便掀起脫粉潮，更有不少人要求ERROR拆夥，保錡其後刪帖道歉，數個月來都非常低調，甚少現身幕前。日前，他成立的民間體育會邀請了林作到運動場分享做運動心得，保錡事後分享感受，再次惹起網民圍剿。 保錡表示跟林作認識是因為踢足球，並大讚對方表示：「我同佢踢足球呢一段時間，見到佢好認真對待，從來唔會踢人屎窟，從來冇踢人，每一次都好尊重球証，好尊重對手，而且佢要踢比賽，就要踢公開公平有評判嘅比賽，從來唔係踢啲一班人自己high 嘅比賽，令到我好好奇，佢係一個乜嘢嘅人。」

他續指明白林作平日在網上的言論好出位，有時好過火，但其實私底下跟對方傾偈，會有得着同啟發，近來人氣下滑的保錡有感而發表示：「認真講 有時唔係好識點做大家先滿意，但係我覺得做運動心態決定境界，球品決定人格，認真做運動可以了解自己Who I am。做運動其實唔一定係開心，但係過程係非常之享受，無論點都好大家一齊努力做運動，保持心境開朗，做更好的自己。」



對於保錡的言論，網民似乎不太受落，並繼續大鬧：「你有資格評論林作？顧掂自己先啦！」、「講人哋言論過火，你都自身難保」。而昨日叻哥被指踢足球時冇品，疑似「起飛腳」踢人，剛巧保錡昨晚的帖文中特別大讚林作「冇踢人」，即被網民指他「抽水」：「同人影完相笑晒口 ，跟住俾人『雪』，依家就出黎抽返水」、「叻仔暗寸叻哥」。