保錡孖叻哥合照惹脫粉潮 刪圖道歉︰開了一個不好笑的笑話

ERROR成員吳保錡早前在演唱會上獻唱陳百祥(叻哥)的歌曲《我至叻》，事後他表示喜歡叻哥，並謂自己喜歡踢足球盼可踢足球隊。他更在年初一貼上跟叻哥拜年的照片，自言被網民稱為「ViuTV叻仔」，開心被叻哥讚兼「叻仔+叻哥能夠合照」。照片一出便掀起脫粉潮，更有不少人要求ERROR拆夥。 保錡於今日(31日)凌晨發文向大家致歉，並先後刪除跟叻哥的合照以及回應合照的帖文。

開了一個不好笑的笑話 他寫道︰「對不起大家！知道自己不懂開玩笑，也開了一個不好笑的笑話。對不起我的fans！對不起我的隊友！對不起我的404！對不起我的戰友！對不起曾經支持過我的人！感謝大家教誨，緊記在心，再一次衷心跟大家說聲對不起！」隊友193郭嘉駿、肥仔梁業以及MIRROR的呂爵安均有讚好帖文。

刪合照回應 保錡上載跟叻哥合照的第二日，曾發文回應並刪除跟叻哥的合照。他寫道︰「一天過了，就是這樣了﹗努力做節目，做作品，做好演唱會，做好社區活動。上年節目經過很多困難，成為香港第一個主辦方去東京巨蛋，也不及一張照片反應大，這也是我估計到的反應。我沒有忘記，也一直堅持。你還有堅持嗎？你們在提醒我，也要記得，一個人跑得快，一班人跑得遠。很久沒有見大家這麼齊心，原來人還在，也是感動的。網民們連登們，你們要我做的，我做了，滿意嗎？新年祝大家身體健康、萬事如意，人冇事才能夠做世界冠軍。」 然而，網民認為保錡的帖文只是火上加油，不少人對他的行為大感失望，同時亦有網民重提叻哥就元朗「721」事件的言論，斥他去年仍在悼念在事件中曾受襲的柳俊江，如今丫向叻哥拜年。

疑與菊梓喬往叻哥家中拜年 昔日無綫藝人陳國峰在社交平台上載跟叻哥及保錡的合照，更大晒「叻」字利是封。由於陳國峰本身是明星足球隊成員之一，保錡的女友菊梓喬曾隨明星足球隊去表演，估計當日是明星足球隊去叻哥家中拜年，他隨女友同行於是見到叻哥。

