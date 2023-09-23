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娛樂
2023-09-23 20:00:25

保錡抱恙拍新歌《黑貓》MV 邀衛詩雅、胡子彤演出添電影感

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保錡抱恙拍新歌《黑貓》MV 。

保錡抱恙拍新歌《黑貓》MV 。

吳保錡（Poki）昨日推出今年第2首派台作品《黑貓》，回歸情歌的懷抱，MV特意找來衛詩雅、胡子彤及何洛瑤（Sica)演出。拍攝充滿阻滯，既遇上黑雨，Poki又因工作過勞而病倒。

很多人覺得黑貓不吉祥，會傷害人，但貓咪的內心世界又會點諗？Poki新歌《黑貓》以黑貓比喻帶刺愛情。推出過兩首勵志正向作品後，Poki回歸情歌懷抱，他很感謝公司持開放態度，讓他自由創作。他說：「公司非常open，出咩主題都畀自己選擇，今次想出情歌，所以就有《黑貓》嘅出現。」MV有很多彩蛋，其中Poki選擇在大埔拍攝，又彈琴獻技，這些都是他希望加入其中。他說：「成個MV在大埔拍，因為想令到更多人知道大埔這個地方是好靚，好多好優美的地方。另外，我一路冇試過彈琴畀觀眾睇，其實我好細個已學，不是超級叻，但都想在MV加入彈琴這些元素。」

 

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MV 另一彩蛋，是衛詩雅的加入。

MV 另一彩蛋，是衛詩雅的加入。

另一特大彩蛋，是加入衛詩雅、胡子彤及Sica參與演出。幾位都是Poki私心想邀請的藝人。他說：「睇過好多衛詩雅的戲，她在《紮職》演得好好，我好鍾意，好想拍到這樣的劇情，所以MV都有少少似《紮職》。之前有同她在YouTube片合作，那時有問過她可不可以幫我拍MV，好難得她應承了，因為她好少幫人拍MV，今次答應我，我好感動，令成個MV好有電影感。」胡子彤是電影演員，曾參與《ERROR暑期自作業》，Poki又與對方相識多時，由於很想拍出有電影感旳MV，就邀請對方加入。Poki續說：「子彤同衛詩雅是好專業的演員，有他們帶動，我可以好投入去演落去，令到我的演技都好了好多 。好似這次搵子彤做反派，那場打戲是要一Shot就做到，我一被撥紅油就要演到，子彤的演技，令我真的一Take過就做到導演要求。」至於Sica是飾演一位不見了貓咪的主人，Poki說：「好希望我同我的好細妹Sica可以愈嚟愈勁，所以今次MV都有搵她參與。」

今次MV充滿驚喜，不過拍攝過程卻遇上不少阻滯，因為剛好遇上黑雨，拍攝地水浸，但Poki的檔期排得滿，緊接便飛到台灣拍攝團綜，所以他特意再抽空回港補拍MV，結果因為休息不足而病倒。Poki說：「在台灣拍攝又趕返香港，好頻撲，結果病了，要帶病拍MV，但今次是好好的經驗，知道人冇得死頂，一定要有足夠休息，24個鐘用晒來做嘢以為頂得順，其實是頂唔順。」

保錡還邀請了胡子彤及Sica 演出添電影感。

保錡還邀請了胡子彤及Sica 演出添電影感。

保錡回歸情歌懷抱，推出新作品《黑貓》。

保錡回歸情歌懷抱，推出新作品《黑貓》。

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