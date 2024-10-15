保錡歡迎「成龍打保錡」拳賽 193郭嘉駿談與COLLAR合作：未必可接觸女性(有片)

ViuTV今日於沙田舉行記者會，宣布音樂節目《CHILL CLUB》將首次迎來泰國音樂巨星與香港歌手crossover的《CHILL CLUB Thai Pop Festival Event》，並於年尾12月20日舉辦大型音樂盛事《CHILL เก่ง Music Festival》。男團ERROR和P1X3L也會參與12月的音樂會，ERROR三缺一以梁業(肥仔)、郭嘉駿(193)和吳保錡代表出席，P1X3L則僅有歐鎮灝(George)作代表，他索性以暫代ERROR成員身份與三子受訪，自我介紹道：「我係左Dee！」

問到為何不見何啟華(Dee哥)，三子直指Dee哥經常秘撈玩失蹤，193笑言，「佢好大牌……cut咗呢句！」他與保錡你一言我一語指Dee哥已升格做「華哥哥」。談到與泰國歌手合作，保錡興奮大曬泰文，被問到鍾培生提議舉辧「成龍打保錡」拳賽，保錡大表歡迎：「企喺度俾佢任度，咁就震撼全世界，荷李活發展就係咁簡單。」193早前賣掉法拉利跑車，他表示也感不捨，但經一事長一智不敢再買名車，笑言下次買「錢七」。然後話題扯到肥仔考車牌身上，肥仔慘被193和保錡睇死不合格，笑指他智商低，肚腩大又腳短，肥仔索性不反擊。