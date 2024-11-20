保錡直認慣用自己方式做主持欠全面 阿Dee鼓勵：透過失敗尋找進步空間(有片)

ERROR全新綜藝節目《死腳膠千萬巨蛋自作夢》將於下周一(25日)起播出，梁業（肥仔）、何啟華(Dee)、郭嘉駿(193)和吳保綺(Poki)今日化身死腳膠現身大埔出席記者會，並首次現場獻唱rock爆全新歌曲《音思路》，本身在大埔成長的Dee哥，更獲Dee媽帶同街坊到場支持，兩母子相擁錫面，非常溫馨。保錡回應拍《呢度住吓 嗰度住吓》表現低俗的批評，直認欠全面，應該尊重柏檔和觀眾。