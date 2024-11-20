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娛樂
2024-11-20 18:26:11

保錡直認慣用自己方式做主持欠全面 阿Dee鼓勵：透過失敗尋找進步空間(有片)

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ERROR四子化身「死腳膠」首次公開演唱新歌《音思路》。(娛樂組攝)

ERROR四子化身「死腳膠」首次公開演唱新歌《音思路》。(娛樂組攝)

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ERROR全新綜藝節目《死腳膠千萬巨蛋自作夢》將於下周一(25)起播出，梁業（肥仔）、何啟華(Dee)、郭嘉駿(193)和吳保綺(Poki)今日化身死腳膠現身大埔出席記者會，並首次現場獻唱rock爆全新歌曲《音思路》，本身在大埔成長的Dee哥，更獲Dee媽帶同街坊到場支持，兩母子相擁錫面，非常溫馨。保錡回應拍《呢度住吓 嗰度住吓》表現低俗的批評，直認欠全面，應該尊重柏檔和觀眾。

保錡自言慣與ERROR兄弟合作，慣用嘻嘻哈哈的方法做主持，忘記要配合對手。(娛樂組攝) 保錡和阿Dee笑言因拍攝死腳膠而感情大增(娛樂組攝) 保錡和阿Dee笑言因拍攝死腳膠而感情大增(娛樂組攝) 阿Dee獲媽媽親臨支持。娛樂組攝) 保椅和肥仔玩遊，鬥舉啞呤，結梱保錡以22下稍勝肥仔。娛樂場攝) 保椅和肥仔玩遊，鬥舉啞呤，結梱保錡以22下稍勝肥仔。娛樂場攝)

周身刀冇張利 但有心做好節目

保錡表示與蒙嘉慧(Yoyo)和陳海寧(Isabella)拍檔做主持令他有所反思，當時拍完《Auntie妳好東南亞玩轉》後往福岡拍拍《呢度住吓 嗰度住吓》時，發現不能以同一風桘做所有節目，因為Isabella經常合作，算是大家嘻嘻哈哈， 而且與ERROR兄弟拍節目都是開心玩樂風格，但不是每個節目適用，「都要醒吓、反思吓，其實要點樣做節目，甚麼拍檔，用甚麼方法，我喺ViuTV都想有心做節目主持，雖然唔係上大枱，但都要尊重每一個人風格，配合對方，成為全面藝人，雖然周身刀冇張利，都要respect觀眾respect自己。」

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保椅和肥仔玩遊，鬥舉啞呤，結梱保錡以22下稍勝肥仔。娛樂場攝) 保椅和肥仔玩遊，鬥舉啞呤，結梱保錡以22下稍勝肥仔。娛樂場攝)

學習多溝通

經一事長一智，他續指，應多與拍檔溝通，「用自己的風格太耐，唔知應該點做，有時好迷惘，其實唔應該只用自己方法，要問多啲，探討多啲，喺個世界行多啲路。」站在旁邊的阿Dee補充說，「好似拍戲，正劇、喜劇或不同導演，都要透過每次失敗尋找進步空間。」保錡獲兄弟鼓勵，立即肉緊地與Dee哥握手碰頭互勉。

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