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娛樂
2022-05-18 14:29:46

保錡神級翻唱《東鐵過海很興奮》獲網民封 kai歌之王 謝安琪：風格好強烈

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大埔之子保錡神級翻唱《東鐵過海很興奮》 ， 保錡指「梁先生首歌真心正」，令他忍不住要翻唱。

東鐵過海段於周日(15)正式開通，吸引大批鐵路迷爭搭頭班車，其中一位梁先生在受訪時，即興rap唱《東鐵過海很興奮》以表達興奮心情，成為網上熱話。ERROR成員保錡身為「大埔之子」，除了關注通車大事，今日凌晨就在社交平台上戴短片，翻唱梁先生的Hit歌的短片，網民紛紛留言稱讚，連謝安琪都留言，「呢首歌原曲係我小學最鍾意嘅Rick Astley神曲😆呢個改編風格好強烈😂

熱愛唱歌的保錡不時翻唱不同歌曲，今年終圓夢推出首支派台歌《猥瑣》。

熱愛唱歌的保錡不時翻唱不同歌曲，今年終圓夢推出首支派台歌《猥瑣》。

保錡上載翻唱短片，留言表示，「話說今日去跑馬地踢波，身為大埔之子，坐火車直接去到會展真心係超級快同埋方便，加上呢幾日梁先生首歌真心正，我忍唔住要唱呢首歌。」他跟隨原曲Rick AstleyNever Gonna Give You Up》的拍子搖著頭，投入地唱：「東鐵過海很興奮，沙中過海很興奮，會展過海 好呀  好呀 好興奮」保錡不忘鳴謝協製音樂的@fungmadeit，原來此片由保錡胞弟製作， 他寫著：「保弟kai片之王」作為特別鳴謝。

短片一出，瞬即引來網民留言，「細佬係kai片之王，大佬就係kai歌之王了」、「大埔之子跟到個beat」、「完全感受到吳先生嘅興奮熱情」、「我笑到噴咖啡」。保錡的神級演繹，的確非常洗腦，難怪網民無限loop

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