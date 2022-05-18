保錡神級翻唱《東鐵過海很興奮》獲網民封 kai歌之王 謝安琪：風格好強烈

東鐵過海段於周日(15日)正式開通，吸引大批鐵路迷爭搭頭班車，其中一位梁先生在受訪時，即興rap唱《東鐵過海很興奮》以表達興奮心情，成為網上熱話。ERROR成員保錡身為「大埔之子」，除了關注通車大事，今日凌晨就在社交平台上戴短片，翻唱梁先生的Hit歌的短片，網民紛紛留言稱讚，連謝安琪都留言，「呢首歌原曲，係我小學最鍾意嘅Rick Astley神曲😆呢個改編風格好強烈😂」

保錡上載翻唱短片，留言表示，「話說今日去跑馬地踢波，身為大埔之子，坐火車直接去到會展真心係超級快同埋方便，加上呢幾日梁先生首歌真心正，我忍唔住要唱呢首歌。」他跟隨原曲Rick Astley《Never Gonna Give You Up》的拍子搖著頭，投入地唱：「東鐵過海很興奮，沙中過海很興奮，會展過海 好呀 好呀 好興奮」保錡不忘鳴謝協製音樂的@fungmadeit，原來此片由保錡胞弟製作， 他寫著：「保弟kai片之王」作為特別鳴謝。

短片一出，瞬即引來網民留言，「細佬係kai片之王，大佬就係kai歌之王了」、「大埔之子跟到個beat」、「完全感受到吳先生嘅興奮熱情」、「我笑到噴咖啡」。保錡的神級演繹，的確非常洗腦，難怪網民無限loop。