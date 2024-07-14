保錡自爆中學曾被欺凌 與程仁富@小薯茄同場無尷尬

ERROR的吳保錡日前在社交平台發文，對於有不同人士將油蔴地天主教小學(海泓道)的小學生受訪片段二次創作，認為大家這樣拍片嘲諷，恐會對小朋友有童年陰影。由於小薯茄當時找來程仁富、朱Mic和肥蚊演繹三名小學生，而昨日(13日)保錡與程仁富在同一活動出現，當問到保錡與對方見面時有沒有尷尬，他表示沒有，並稱自己的帖文沒有特定對象。

保錡、程仁富、試當真的許賢、蘇致豪、贊師傳出席商場活動，並分組較量比賽踢足球。保錡受訪時被問到有關小學生的影片被抽水一事，他表示帖文沒有針對任何人，是自我反思。他表示自己由Band 1中學轉讀Band 3中學，當時經常被同學欺凌，因此當提及有關中學的事都特別敏感。

DSE考生壓力大

保錡又提到早前跟肥仔往中學分享，他認為現時的DSE考生比以前的考生壓力很大，希望可以透過分享會鼓勵一眾考生。他表示自己搞跑會，有跑友跟他分享到自己的壓力很大，令他更覺得有需要為社會做多一些事。許賢透露早前出席《公開試當真》謝票時，見到有些學生看完電影之後不停哭，令他印象深刻，有感現時的學生的壓力很大。

程仁富稱影片沒抽水成份

程仁富受訪時稱跟保錡同場沒有介蒂，並稱他們拍片並沒有笑小朋友，只是二次創作大談打工仔的辛酸。提到小薯茄早前多名員工誤認林家謙做外賣員，當中包括創辦人兼導演的高Ling(高江凌)，程仁富表示對方已經「燉了冬菇」、暫時不是老闆。