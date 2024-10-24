保錡被指借跑步追女仔 網上放負獲菊梓喬安慰

ERROR成員吳保錡與菊梓喬(Hana)「了解中」，但近日有周刊指他背住Hana與「體育女神」黃捷穎Vinky來往甚密，稱二人透過跑會結識，更會在練跑之後，一齊食飯。 保錡原本成立跑會的原因，是希望可以感染一眾街坊做運動，成就更好的自己。如今他被指借跑女識女仔，相信除了擔心Hana有所誤會時，亦令他的努力被抹殺。於是，他在社交平台寫下長文放負，除了回應約女食飯指控外，亦再次強調自己成立跑會的原因。

他寫道︰「我創立跑會的目的首先是想為社區服務，因為我從小到大都是大埔人，每個星期二晚730大埔運動場一起跑步。跑完後也是一班人一起吃飯，每次一大班人也是去鹿鳴居食飯，大家有講有笑，經營了差不多兩年，從來沒有一天改變。我當每個成員也像弟兄姊妹，有心來跑步的，我也會誠心分享。我也有跟所有人不分你我傾偈分享。」 他坦言如果時間許可，一定會應要求影合照。他逆︰「最近的確實令自己有點失意，跑會是一個免費自發性的活動，也接受任何人參與，我的宗旨是跑步令身心健康，從來在這裏沒有私心做不是為運動的事，也努力為更多人建立夢想追求夢想，有甚麼人來做什麼事我管不到了。做好人未必有好報，做壞人也未必有惡報。我不是好人，我也決定不會做一個壞人，人心難測。對不起，我很累，我真的很累，我不知道再能怎樣做，我已經不知道做甚麼才是對的了。」

其後菊梓喬就留下一句︰「害人之心不可有，防人之心不可無」保錡立即回覆說︰「望世界每一個人都能夠多一點愛。」至於事件的另一主角Vinky就留言說︰「我想講，跑步係我生命，之前因為驚恐症，重新靠跑步企返起身，一個人堅持跑咗十年，風雨不改！認識了跑會這一個大家庭，令我有了動力再參加比賽，使原本不容易的生活，瞬間有了動力。因為見到大家都係堅定正面兼不斷在努力中，一齊向住希望達到嘅目標成績堅持及在衝刺。我愛大家，我會繼續堅持跑下去，一齊努力加油！」