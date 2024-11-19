保錡被轟做節目低俗講感受：kimochi跑自己路

蒙嘉慧(Yoyo)﹑陳海寧(Isabella)和ERROR成員吳保錡主持的ViuTV節目《呢度住吓 嗰度住吓》，昨晚播出的第11集，拍攝當日是保錡留在福岡的最後一天，Yoyo和Isabella藉此對保錡說了一番心底話；保錡亦在社交平台發長文坦言自己亦反思了不少。

自節目播出後，網民就發現保錡常常在節目講黃色笑話，又指他對住小朋友講AV常用用語「kimochi」、「熱菇熱菇」、「yamete」等教壞細路，保錡受盡責罵。事後在社交平台道歉：「錯就認，打就企定，對唔住大家，我係做得唔好。」