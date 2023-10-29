保錡開心貼與炎明熹合照 大方回應粉絲翻舊帳：之前有眼不識泰山

ERROR成員吳保錡昨日(28日)以個人歌手身分出席新城勁爆頒獎禮2023的記者會，在社交平台分享心情緊張又興奮，自言珍惜每次出席公開活動的機會，深知一切非必然。事後，保錡貼上兩張與炎明熹(Gigi)的開心合照，原來他在記者會上，化身「炎粉」(炎明熹粉絲)，並分享成功追星的感受，「追星小保錡上線，唱歌超級超級好聽的，常常YouTube 上重播重播再重播，今日勁開心可以合照。」而Gigi亦有在IG story轉發保錡的po，回應，「你太客氣了」。

跨台合照 反應兩極

不過，粉絲對這張ViuTV與TVB藝人的「跨台合照」的反應兩極，部分粉絲不滿表示，「你咩料呀，同佢合照，我真係對你好失望，好心個雙非收皮啦。」、「真心like唔落。」更有網民翻舊帳，引用2021年的報道，「活動後，有傳媒問到ERROR四子有否留意近日無綫《聲夢傳奇》三料冠軍炎明熹（Gigi）的演出時，保錡竟寸爆問：「邊個嚟㗎？」更表示只認識Gigi姐（黃淑儀）」而保錡亦大方回應，「我記得，之前真係有眼不識泰山，有一日YouTube 推薦左比我，就有聽佢唱歌，所以我之前真係冇留意sorry sorry」亦有粉絲力撐保錡，認為同行應互相欣賞與尊重，「其實好多時候藝人同藝人之間其實好似無敵視，好似好多時候係d fans將對方當做敵人而已」、「大佬呀啲cm仲嚴過共產黨……一張相就令你地對佢失望，咁你地對偶像嘅愛都幾虛偽」。